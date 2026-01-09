अस्पताल में प्रसूताओं के ऊपर कूद रहे चूहे, नवजात बच्चों की करनी पड़ रही रखवाली

बीना. अस्पताल प्रबंधन चूहों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है और चूहों की सबसे ज्यादा धमाचौकड़ी प्रसूति वार्ड में है, जिससे नवजात बच्चों को खतरा बना हुआ है। बड़े-बड़े चूहे महिलाओं के ऊपर कूद रहे हैं और सामान सुरक्षित रखना मुश्किल हो रहा है। अस्पताल प्रबंधन चूहा आने का कारण बाजू में स्थित कृषि उपज मंडी को बता रहा है, इसके लिए मंडी प्रबंधन को पत्र भी लिखा है।

अस्पताल का प्रसूति वार्ड मंडी में बनी गोदामों की दीवार के पास बना है और चूहे भी इसी भवन में सबसे ज्यादा हैं। प्रसूति वार्ड में भर्ती महिलाओं और उनके परिजनों ने बताया कि चूहों के कारण सामान रखना भी मुश्किल हो रहा है। जो भी सामान रखते हैं उसे चूहा कुतर रहे हैं। वार्ड में पांच-पांच सौ ग्राम तक के चूहे आ रहे हैं। कई बार वह प्रसूति महिलाओं के ऊपर कूद जाते हैं। नवजात बच्चों की सुरक्षा के लिए भर्ती महिलाओं के परिजनों को नजर रखनी पड़ती है। क्योंकि चूहा बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भर्ती महिला की सास सकुन ने बताया कि उनके थैला में खाने की सामग्री रखी थी, तो चूहों ने थैला ही कुतर दिया। चूहों के कारण कपड़े तक सुरक्षित नहीं रहते हैं। कमला बाई ने बताया कि बच्चों की देखरेख के लिए परिवार के एक सदस्य को बैठना पड़ता है। चूहों के कारण किसी दिन बड़ी घटना हो सकती, लेकिन फिर भी अस्पताल प्रबंधन गंभीर नहीं है। यही हाल जनरल वार्डों का है, जहां मरीजों की खाद्य सामग्री सुरक्षित नहीं रहती है।