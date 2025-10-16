सागर में बढ़ रहा डिजिटल लेन-देन, तीन माह में हुए 10 करोड़ के करीब डिजिटल ट्रांजेक्शन, त्योहार पर बढ़ेगा यह आंकड़ा

dijital
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 3.77 करोड़ ट्रांजेक्शन कर पहला स्थान किया हासिल
सागर . दिवाली का उल्लास हर जगह नजर आ रहा है। बाजार में करोड़ों का कारोबार हो रहा है, लेकिन ग्राहकों के हाथ में कैश की जगह स्मार्ट फोन और क्यूआर कोड ने ले ली है। सागर में अरबों रुपए का कारोबार अब डिजिटल ही हो रहा है। बैंकों ने डिजिटल लेन-देन में रिकार्ड तोड़ वृद्धि की है। अब लोग कैश की जगह यूपीआई ( यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ) से पेमेंट करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यह आसान और सुरक्षित है। इसके साथ भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) , आधार लिंक, भारत क्यूआर, आईएमपीएस, डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड से डिजिटल लेन देन हो रहा है।
वर्ष 2024-25 की जनवरी से मार्च तिमाही में सभी बैंकों ने मिलकर करोड़ों डिजिटल ट्रांजेक्शन पूरे किए। इस अवधि में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 3.77 करोड़ ट्रांजेक्शन कर पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1.46 करोड़ ट्रांजेक्शन के साथ दूसरा स्थान पाया। कैनरा बैंक ने 58.19 लाख ट्रांजेक्शन कर तीसरा स्थान बनाया।
एटीएम पर कैश की किल्लत खत्म
त्योहार आते ही एटीएम में पर पैसे निकालने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी जाती थी, लेकिन अब यूपीआई की वजह से एटीएम पर भी कैश की किल्लत खत्म हो गई है। बैंक द्वारा पांच ट्रांजेक्शन के बाद लगाए जाने वाले शुल्क भी इसकी बड़ी वजह है, जिसके चलते लोग डिजिटल पेमेंट को प्राथमिकता दे रहे हैं। एटीएम पर कैश पेमेंट निकालने में भीड़ से बच रहे हैं। सुरक्षित लेन देन के लिए डिजिटल पेेमेंट पहली प्राथमिकता बन गया है।
हर जगह पेमेंट करना आसान
शहर में चाय, समोसे, चाट से लेकर हर छोटी-बड़ी दुकानों पर यूपीआई की सुविधा मौजूद है। ग्राहकों का कहना है कि क्यूआर से आसानी से पेमेंट हो जाता है। छोटे-छोटे पेमेंट करने में खुल्ले पैसे की भी किल्लत नहीं होती है। इससे चिल्लर और फटे-पुराने नोट लेने से भी हम बच जाते हैं।
किस बैंक से कितने हुए डिजिटल ट्रांजेक्शन
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - 3.77 करोड़
बैंक ऑफ बड़ौदा - 1.46 करोड
कैनरा बैंक - 58.19 लाख
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - 51.40 लाख
निजी बैंक की मजबूत स्थिति
एचडीएफसी बैंक - 89.43 लाख
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - 51 लाख
पंजाब नेशनल बैंक - 51.19 लाख
इंडसइंड बैंक - 38.61 लाख
कोटक महिंद्रा बैंक - 34.86 लाख
बंधन बैंक - 22.19 लाख
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस - 4.57 लाख
एक्सिस बैंक - 22 हजार 739
बैंक ग्रामीण शाखाओं में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयासरत है और धीरे-धीरे अपनी डिजिटल पकड़ मजबूत कर रहा है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि सागर जिले में डिजिटल भुगतान की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और बैंकिंग प्रणाली अब तकनीकी रूप से अधिक सशक्त हो रही है। त्योहार पर यह आंकड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे।
चेतेंद्र सिंह, एलडीएम सागर
