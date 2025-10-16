सागर में बढ़ रहा डिजिटल लेन-देन, तीन माह में हुए 10 करोड़ के करीब डिजिटल ट्रांजेक्शन, त्योहार पर बढ़ेगा यह आंकड़ा

सागर . दिवाली का उल्लास हर जगह नजर आ रहा है। बाजार में करोड़ों का कारोबार हो रहा है, लेकिन ग्राहकों के हाथ में कैश की जगह स्मार्ट फोन और क्यूआर कोड ने ले ली है। सागर में अरबों रुपए का कारोबार अब डिजिटल ही हो रहा है। बैंकों ने डिजिटल लेन-देन में रिकार्ड तोड़ वृद्धि की है। अब लोग कैश की जगह यूपीआई ( यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ) से पेमेंट करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यह आसान और सुरक्षित है। इसके साथ भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) , आधार लिंक, भारत क्यूआर, आईएमपीएस, डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड से डिजिटल लेन देन हो रहा है।