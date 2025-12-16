16 दिसंबर 2025,

सागर

सगे भाईयों में विवाद- बड़े भाई ने छोटे भाई पर किया कुल्हाड़ी से हमला, सिर में गंभीर चोट

नरयावली थाना क्षेत्र के बहरोल में रविवार रात दो सगे भाईयों में मामूली कहासुनी हो गई। विवाद इतना बड़ा की गुस्साए भाई ने छोटे भाई के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उसे गंभीर रूप से घायल होने पर बीएमसी में भर्ती कराया गया।

सागर

Rizwan ansari

Dec 16, 2025

नरयावली थाना क्षेत्र के बहरोल में रविवार रात दो सगे भाईयों में मामूली कहासुनी हो गई। विवाद इतना बड़ा की गुस्साए भाई ने छोटे भाई के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उसे गंभीर रूप से घायल होने पर बीएमसी में भर्ती कराया गया।
जानकारी के अनुसार राम सिंह और उसका छोटा भाई पहाड़ सिंह खेत पर बने घर में रहते हैं। रविवार रात 10 बजे किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर राम सिंह ने पास में रखी कुल्हाड़ी उठाकर पहाड़ सिंह पर हमला कर दिया। हमले से उसके सिर में गंभीर चोट आई। हमला करने के बाद राम मौके से भाग गया। जिसके बाद नरयावली थाना क्षेत्र की डायल 112 मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है।

संबंधित विषय:

#Crime

16 Dec 2025 04:44 pm

