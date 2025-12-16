आधी रात आए बदमाशों ने कंप्यूटर की दुकान में लगा दी आग, ऊपर सो रहा परिवार बाल-बाल बचा

जरुआखेड़ा बस स्टैंड पर रविवार की रात एक व्यक्ति ने कंप्यूटर दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग का धुआं उठता देख पहली मंजिल पर सो रहे दुकानदार की नींद खुल गई और उसने समय रहते आग बुझा दी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। अब पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।

बस स्टैंड पर अरविंद विश्वकर्मा की आदिति कंप्यूटर नाम से ऑनलाइन की दुकान है। रविवार-सोमवार की रात 11.58 बजे दो बदमाश बाइक से आए और दुकान की शटर पर बोतल से पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके बाद दोनों फरार हो गए। गनीमत रही कि वारदात में कोई हताहत नहीं हुआ।