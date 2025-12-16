कोहरे की आगोश में रहा सागर, दृश्यता एक से दो किलोमीटर ही रही

रविवार की देर रात से सागर शहर समेत आसपास कोहरे की चादर छा गई। शहरी क्षेत्र से बाहर निकलने पर कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई और करीब एक किलोमीटर ही दर्ज की गई, वहीं सुबह के समय भी एक से दो किलोमीटर ही दृश्यता रही, जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सोमवार को सागर को न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम रहा और 10.5 दर्ज किया गया, वहीं अधिकतम तापमान में एक डिग्री का इजाफा हुआ और 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को भी कोहरा छाया रहेगा, इसके साथ ही उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण शीतलहर भी चलेगी। हालांकि दिन में धूप लोगों को राहत दे रही है।