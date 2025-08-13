डीआरएम ने कहा यात्रियों और रेलकर्मियों की सुविधाओं का रखा जाए ध्यान

बीना. भोपाल मंडल के डीआरएम पंकज त्यागी ने मंगलवार को रानी कमलापति से बीना के बीच निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य संपूर्ण खंड में संरक्षा मानकों, परिचालन व्यवस्था, आधारभूत संरचना और यात्री सुविधाओं की स्थिति का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करना था।

डीआरएम ने विशेष ट्रेन से इस लाइन में स्थित रेलवे पटरियों, समपार फाटकों, सिग्नलिंग प्रणाली, जल निकासी व्यवस्था और ट्रैक का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन पर यार्ड, प्लेटफॉर्म सुविधाएं, सर्कुलेटिंग एरिया, संकेत और नियंत्रण कक्ष की कार्यप्रणाली की जांच की। इसके बाद मेमू शेड का निरीक्षण किया गया, जिसमें लोकोमोटिव की मरम्मत प्रक्रिया, दैनिक अनुरक्षण मानक, सफाई व्यवस्था और कार्यकुशलता की समीक्षा की। इसके बाद रनिंग रूम का निरीक्षण करते हुए उन्होंने लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर की विश्राम, भोजन व्यवस्था आदि सुविधाओं की जांच की। साथ ही रनिंग स्टाफ से बात कर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक संसाधनों की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।