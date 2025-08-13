डीआरएम ने कहा यात्रियों और रेलकर्मियों की सुविधाओं का रखा जाए ध्यान

बीना. भोपाल मंडल के डीआरएम पंकज त्यागी ने मंगलवार को रानी कमलापति से बीना के बीच निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य संपूर्ण खंड में संरक्षा मानकों, परिचालन व्यवस्था, आधारभूत संरचना और यात्री सुविधाओं की स्थिति का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करना था।
डीआरएम ने विशेष ट्रेन से इस लाइन में स्थित रेलवे पटरियों, समपार फाटकों, सिग्नलिंग प्रणाली, जल निकासी व्यवस्था और ट्रैक का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन पर यार्ड, प्लेटफॉर्म सुविधाएं, सर्कुलेटिंग एरिया, संकेत और नियंत्रण कक्ष की कार्यप्रणाली की जांच की। इसके बाद मेमू शेड का निरीक्षण किया गया, जिसमें लोकोमोटिव की मरम्मत प्रक्रिया, दैनिक अनुरक्षण मानक, सफाई व्यवस्था और कार्यकुशलता की समीक्षा की। इसके बाद रनिंग रूम का निरीक्षण करते हुए उन्होंने लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर की विश्राम, भोजन व्यवस्था आदि सुविधाओं की जांच की। साथ ही रनिंग स्टाफ से बात कर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक संसाधनों की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
रेलवे अस्पताल का भी किया निरीक्षण
उन्होंने रेलवे अस्पताल का भी निरीक्षण किया, जहां रोगियों के उपचार, स्वच्छता, उपकरणों की उपलब्धता तथा चिकित्सा स्टाफ की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर्मचारियों व उनके परिजनों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी त्यौहारी और यातायात वाले सीजन को ध्यान में रखते हुए संरक्षा, परिचालन दक्षता, यात्री सुविधा के हर पहलू में विशेष सजगता, तत्परता सुनिश्चित की जाए। इस दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक अभिराम खरे, मुख्य परियोजना प्रबंधक अनुपम अवस्थी, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक रोहित मालवीय आदि उपस्थित थे।
डब्ल्यूसीआरएमएस ने सौंपा मांग पत्र
वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के जोनल कार्यकारी अध्यक्ष बीएल मिश्रा ने डीआरएम से विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। सेमरखेड़ी एवं कंजिया स्टेशन पर एप्रोच रोड बनवाने की मांग की। रेलवे आवास की जर्जर स्थिति को ठीक कराने, नए रेल आवास बनाने, मेमू शेड में पिट लाइन साफ कराने की मांग की। मांग पत्र सौंपने वालों में लोको लाइन शाखा सचिव प्रभात उपाध्याय, मुख्य शाखा अध्यक्ष लाखन सिंह, उपाध्यक्ष सार्थक तिवारी शामिल हैं।