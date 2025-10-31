दिनभर रिमझिम बारिश से अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम

मौसम में चार दिनों से बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम को प्रभावित करने वाले चक्रवात 'मोंथा' में बदलाव हुआ है। बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। इसके साथ अरब सागर में डिप्रेशन, बंगाल की खाड़ी में डिप डिप्रेशन के साथ उत्तरी हिस्से में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी एक्टिव है। मौसम वैज्ञानिक विवेक छलोत्रे ने बताया कि 2 नवंबर तक शहर के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। धीरे-धीरे बूंदाबांदी में कमी आएगी। मौसम स्थिर होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट होगी। जैसे ही मौसम साफ होगा न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी।