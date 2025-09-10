श्रीजी विमान महोत्सव के दौरान ऑटो चालक ने की विमान में टक्कर मारने की कोशिश

बीना. खिमलासा में सोमवार को विमान महोत्सव की शोभायात्रा के दौरान एक ऑटो चालक ने जानबूझकर पालकी में टक्कर मारने की कोशिश की, जिसके बाद जैन समाज के लोगों ने आक्रोशित होकर पहले तो बीना-खुरई मार्ग पर चक्काजाम किया। इसके बाद थाने का घेराव करके सभी ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही इस मामले एक पुलिस आरक्षक को भी खिमलासा से हटाकर आगासौद तबादला किया गया है।

गौरतलब है कि मंगलवार को सुबह करीब नौ बजे दशलक्षण पर्व समाप्त होने के बाद 1008 पार्श्वनाथ विमान महोत्सव शोभायात्रा त्रिमूर्ति मंदिर तक हर साल की तरह निकाली जा रही थी। शोभायात्रा में करीब 1500 से अधिक समाज के लोग शामिल थे। इस दौरान नारायण मंदिर के आगे जैसे पहुंचे, तो मालथौन रोड पर ऑटो क्रमांक एमपी 15 एलए 4216 के चालक रामलाल साहू ने ऑटो चालू किया और श्रीजी की पालकी में टक्कर मारने की कोशिश की। चालक को लोगों ने पकड़ लिया, इस दौरान इमरत साहू, विक्की साहू, निक्की साहू भी आ गए और पूरी समाज को गालियां देने लगे। इसके बाद सभी ने रामलाल को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया।