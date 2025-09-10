Patrika LogoSwitch to English

श्रीजी विमान महोत्सव के दौरान ऑटो चालक ने की विमान में टक्कर मारने की कोशिश

जैन समाज के लोगों ने किया थाने का घेराव, मामले में एक आरक्षक को हटाया

सागर

sachendra tiwari

Sep 10, 2025

During Shreeji Vimana Mahotsav, an auto driver tried to hit the plane
थाने में प्रदर्शन करते हुए लोग

बीना. खिमलासा में सोमवार को विमान महोत्सव की शोभायात्रा के दौरान एक ऑटो चालक ने जानबूझकर पालकी में टक्कर मारने की कोशिश की, जिसके बाद जैन समाज के लोगों ने आक्रोशित होकर पहले तो बीना-खुरई मार्ग पर चक्काजाम किया। इसके बाद थाने का घेराव करके सभी ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही इस मामले एक पुलिस आरक्षक को भी खिमलासा से हटाकर आगासौद तबादला किया गया है।
गौरतलब है कि मंगलवार को सुबह करीब नौ बजे दशलक्षण पर्व समाप्त होने के बाद 1008 पार्श्वनाथ विमान महोत्सव शोभायात्रा त्रिमूर्ति मंदिर तक हर साल की तरह निकाली जा रही थी। शोभायात्रा में करीब 1500 से अधिक समाज के लोग शामिल थे। इस दौरान नारायण मंदिर के आगे जैसे पहुंचे, तो मालथौन रोड पर ऑटो क्रमांक एमपी 15 एलए 4216 के चालक रामलाल साहू ने ऑटो चालू किया और श्रीजी की पालकी में टक्कर मारने की कोशिश की। चालक को लोगों ने पकड़ लिया, इस दौरान इमरत साहू, विक्की साहू, निक्की साहू भी आ गए और पूरी समाज को गालियां देने लगे। इसके बाद सभी ने रामलाल को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

सड़क पर किया चक्काजाम, किया थाने का घेराव
शोभायात्रा के मंदिर पहुंचने के बाद सभी लोग खुरई रोड पहुंचे और सडक़ पर बैठकर चक्काजाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई थी। इसके बाद सभी लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। समाज के लोगों ने ऑटो चालक को खींचकर पीटने का प्रयास किया, तो ड्यूटी पर मौजूद आरक्षक ब्रजेश गहलोत उसे बचाने लगा। जब लोग नहीं माने तो उनके बीच कहा सुनी हो गई और लोगों ने आरक्षक को हटाने की मांग की। वहीं, पुलिस ने संजय कुमार पिता गुलाब चंद जैन (60) निवासी खिमलासा की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 299, 300, 351(2), 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।

विधायक भी पहुंची मौके पर
घटना की जानकारी लगने के बाद विधायक निर्मला सप्रे भी मौके पर पहुंची थीं। उन्होंने जैन समाज को कार्रवाई का आश्वासन देते एसपी विकास सहवाल से बात की। इसके बाद एसपी ने आरक्षक ब्रजेश का तबादला खिमलासा से आगासौद कर दिया।

10 Sept 2025 12:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / श्रीजी विमान महोत्सव के दौरान ऑटो चालक ने की विमान में टक्कर मारने की कोशिश

