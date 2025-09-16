मांगें पूरी नहीं होने से कर्मचारियों में रोष, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

सहकारिता समिति कर्मचारियों का आंदोलन आठवें दिन रहा जारी
सागर. मप्र सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार आठ दिनों से आंदोलन पर डटे हुए हैं। कर्मचारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सागर के समीप धरना दे रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। कर्मचारियों का कहना है कि उच्च अधिकारियों के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक प्रबंधन ने उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। 22 मई 2025 को मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक भोपाल ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिए थे कि 15 दिनों के भीतर बी-पैक्स में कार्यरत सहायक समिति प्रबंधकों को समिति प्रबंधक के 60 प्रतिशत पदों पर चयनित किया जाए।
आदेश का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। बावजूद इसके बैंक प्रबंधन ने इस निर्देश को अनसुना कर दिया। 19 अगस्त 2025 को आयुक्त सहकारिता ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कार्यरत सहायक समिति प्रबंधकों व समकक्ष कर्मचारियों को 60 प्रतिशत पदों पर समिति प्रबंधक के रूप में चयनित किया जाए। लेकिन इस आदेश को भी दरकिनार कर दिया गया। लगातार आदेशों की अनदेखी से नाराज सहकारिता समिति कर्मचारियों ने आंदोलन का रास्ता चुना है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती और आदेशों का पालन नहीं किया जाता तब तक वे धरना और कलमबंद आंदोलन जारी रखेंगे। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा।