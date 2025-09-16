मांगें पूरी नहीं होने से कर्मचारियों में रोष, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

आदेश का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। बावजूद इसके बैंक प्रबंधन ने इस निर्देश को अनसुना कर दिया। 19 अगस्त 2025 को आयुक्त सहकारिता ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कार्यरत सहायक समिति प्रबंधकों व समकक्ष कर्मचारियों को 60 प्रतिशत पदों पर समिति प्रबंधक के रूप में चयनित किया जाए। लेकिन इस आदेश को भी दरकिनार कर दिया गया। लगातार आदेशों की अनदेखी से नाराज सहकारिता समिति कर्मचारियों ने आंदोलन का रास्ता चुना है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती और आदेशों का पालन नहीं किया जाता तब तक वे धरना और कलमबंद आंदोलन जारी रखेंगे। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा।