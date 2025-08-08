बड़ा बाजार की मेडिकल पर मिलीं एक्सपायरी दवा, बस स्टैंड पर बिना बिल के बेच रहे थे नशीली दवाएं, 15 के सैंपल जांच के लिए भेजे

सागर. मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत औषधि निरीक्षक सोनम जैन ने जिले के कई मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेडिकल संचालकों द्वारा लापरवाही व अनियमितता मिलने पर मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा गोपालगंज में एक दुकान भी सील की गई। आरोप है कि इस दुकान में क्लीनिक संचालित हो रही थी। बस स्टैंड स्थित चौधरी मेडिकल स्टोर पर नशे के रूप में उपयोग होने वाली दवाइयां बिना बिल के मिलीं, जिन्हें जब्त किया गया। इनका कोई भी रिकॉर्ड दुकानदार ने प्रस्तुत नहीं किया। टीम ने मेडिकल स्टोर संचालक को नोटिस जारी किया है। हर्ष मेडिकल बड़ा बाजार पर एक्सपायरी दवा मिलीं, जिसे जब्त किया गया। इसी प्रकार अन्य दुकानों पर फार्मासिस्ट न मिलने, बिल बुक व अन्य रिकॉर्ड न पाए जाने पर नोटिस जारी किए गए। 15 दवा के सैंपल भी जांच के लिए भोपाल भेजे गए।