207 लोगों की नेत्र, शुगर व ब्लडप्रेशर की जांच, 85 की आंखों में निकला मोतियाबिंद

नि:शुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन
सागर . जैन मिलन व महिला जैन मिलन मकरोनिया के संयुक्त तत्वाधान में आचार्य विद्यासागर महाराज, आचार्य समय सागर, आचार्य सुनील सागर व आर्यिका ज्ञानमति माता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर स्नेह भवन अंकुर कॉलोनी मकरोनिया में लगाया गया। शिविर में डॉ. डाल चंद्र जादौन, डॉ. अनीष शुक्ला एवं डॉ. प्रशांत कटारे एवं उनकी सहयोगी टीम ने उपस्थित 207 लोगों का नेत्र, शुगर, ब्लडप्रेशर एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया। इसमें 85 लोगों की आंखों में मोतियाबिंद पाया गया, जिनके मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए बस से लटेरी हास्पिटल भेजा गया। शिविर में उपस्थित सभी मरीजों को नि:शुल्क दवाइयां भी दी गई। पिछले महीने आपरेशन कराने वाले 88 मरीजों को नि:शुल्क दवाइयां एवं चश्मा भी दिए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कमलेंद्र जैन, विशिष्ट अतिथि अरुण चंदेरिया, महेश जैन एसडीओ, गुलझारी लाल जैन व सुरेश जैन ने विचार रखे। शिविर में राजेश जैन प्राचार्य मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष, रविंद्र जैन मंत्री, संजय जैन, हेमचंद्र जैन, अजित जैन, वीरेंद्र , रीता जैन, आकांक्षा जैन, अनिता, सौम्या व रश्मि जैन आदि मौजूद थी।
