Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

207 लोगों की नेत्र, शुगर व ब्लडप्रेशर की जांच, 85 की आंखों में निकला मोतियाबिंद

जैन मिलन व महिला जैन मिलन मकरोनिया के संयुक्त तत्वाधान में आचार्य विद्यासागर महाराज, आचार्य समय सागर, आचार्य सुनील सागर व आर्यिका ज्ञानमति माता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर स्नेह भवन अंकुर कॉलोनी मकरोनिया में लगाया गया।

less than 1 minute read

सागर

image

Reshu Jain

Oct 09, 2025

shiver

shiver

नि:शुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

सागर . जैन मिलन व महिला जैन मिलन मकरोनिया के संयुक्त तत्वाधान में आचार्य विद्यासागर महाराज, आचार्य समय सागर, आचार्य सुनील सागर व आर्यिका ज्ञानमति माता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर स्नेह भवन अंकुर कॉलोनी मकरोनिया में लगाया गया। शिविर में डॉ. डाल चंद्र जादौन, डॉ. अनीष शुक्ला एवं डॉ. प्रशांत कटारे एवं उनकी सहयोगी टीम ने उपस्थित 207 लोगों का नेत्र, शुगर, ब्लडप्रेशर एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया। इसमें 85 लोगों की आंखों में मोतियाबिंद पाया गया, जिनके मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए बस से लटेरी हास्पिटल भेजा गया। शिविर में उपस्थित सभी मरीजों को नि:शुल्क दवाइयां भी दी गई। पिछले महीने आपरेशन कराने वाले 88 मरीजों को नि:शुल्क दवाइयां एवं चश्मा भी दिए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कमलेंद्र जैन, विशिष्ट अतिथि अरुण चंदेरिया, महेश जैन एसडीओ, गुलझारी लाल जैन व सुरेश जैन ने विचार रखे। शिविर में राजेश जैन प्राचार्य मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष, रविंद्र जैन मंत्री, संजय जैन, हेमचंद्र जैन, अजित जैन, वीरेंद्र , रीता जैन, आकांक्षा जैन, अनिता, सौम्या व रश्मि जैन आदि मौजूद थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Oct 2025 12:23 pm

Published on:

09 Oct 2025 12:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / 207 लोगों की नेत्र, शुगर व ब्लडप्रेशर की जांच, 85 की आंखों में निकला मोतियाबिंद

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

युवा उत्सव में दिखेंगे परंपरा और संस्कृति के रंग, मानसिक अवसाद कम करने पर भी हो चर्चा

college.jpg
सागर

यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के चलते कई ट्रेनें पांच दिन रहेंगी रद्द, यात्रियों को होगी परेशानी

Due to yard remodeling work, many trains will be cancelled for five days, causing inconvenience to passengers.
सागर

किसानों ने कहा एमएसपी चाहिए भावांतर नहीं, समितियों से की जाए खरीदी

Farmers said they want MSP
सागर

शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्रीराधा-कृष्ण मंदिर परिसर में नाटक का किया मंचन

शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्रीराधा-कृष्ण मंदिर परिसर में नाटक का किया मंचन
सागर

वृंदावन बाग में भगवान का सफेद पोशाक से हुआ श्रृंगार, एक क्विंटल दूध की प्रसादी हुई वितरित

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.