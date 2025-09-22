पितरों को दी विदाई… चकराघाट पर सैकड़ों लोगों ने किया तर्पण, जगह कम होने से नाव में भी हुआ तर्पण

सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर रविवार को पितृ पक्ष का समापन हो गया। तर्पण करने के लिए जलाशयों में भीड़ उमड़ी। चकराघाट पर पितर पक्ष के अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोग तर्पण के लिए पहुंचे। घाट पर जगह कम होने से नाव में बैठकर भी तर्पण विधि-विधान से किया है। बड़ी संख्या में लोगों ने यहां विधि विधान से तर्पण किया। इसके साथ ही बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार को चावल, खिचड़ी व खीर का भोग लगाया गया। शाम को मंदिरों में दीपदान का कार्यक्रम हुआ। पितरों की प्रसन्नता के लिए सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर श्राद्ध और दान-पुण्य किया जाता है।