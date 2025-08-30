किसानों को मिली बीमा राशि से आ रहा सिर्फ झुनझुना, कैसे करेंगे परिवार का भरण-पोषण

बीना. आंबेडकर तिराहा पर किसानों ने शुक्रवार की दोपहर मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन किसान नेता व पूर्व जनपद अध्यक्ष इंदर सिंह के नेतृत्व में किया गया। मांगें पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य चार मांगें किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाए, बाढ़ व बारिश से खराब हुई फसलों का सर्वे कराने, राहत राशि और बीमा राशि दिलाने की हैं। फसलों के साथ-साथ बारिश से मकान, कुआं भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका भी सर्वे नहीं हुआ है। क्षेत्र में खाद के लिए किसान भटक रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नही हैं। किसानों के हित करने की बात कहकर भाजपा में गईं विधायक भी किसानों को भूल गई हैं। धरना स्थल के सामने से वह कार से निकली, लेकिन उन्होंने किसानों की समस्या जानना भी उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शहर का कचरा डालने जगह नहीं मिल रही है, मुख्य मार्गों पर शौचालय नहीं हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छे अधिकारी यहां कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उनका तबादला करा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि छात्रावास में बच्चियों को घुने गेहूं के आटा की रोटी दी जा रही हैं, एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री खिला रहे हैं। छात्रावास की वॉर्डन विधायक की बहन बताई जा रही हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस अवसर पर उमा नवैया, बबलू राज, नरेन्द्र ठाकुर, अशोक परिहार सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए।