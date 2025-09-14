किसानों ने कहा बीना के किसान खाद को हो रहे परेशान और व्यापारी ने लाभ कमाने भेजा दूसरे ब्लॉकों में

बीना. शहर के एक खाद विक्रेता के यहां बीना के नाम से 81 टन डीएपी आया था, जो बड़ी मात्रा में दूसरे ब्लॉकों में भेज दिया गया। इसकी जानकारी लगने पर किसानों ने शनिवार की दोपहर दुकान के सामने बैठकर जमकर प्रदर्शन किया, जो दो घंटे तक चलता रहा।

किसान नेता इंदर सिंह, सीताराम ठाकुर, प्रतिपाल सिंह सहित अन्य किसान दोपहर 12.30 बजे स्टेशन रोड स्थित सुनील ट्रेडर्स की दुकान के सामने एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि बीना में किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं और व्यापारी ने लाभ कमाने खाद जरुवाखेड़ा, राहतगढ़, खिमलासा भेज दिया गया। किसानों की मांग थी कि दुकान को सील कर लाइसेंस रद्द किया जाए। इस बीच तहसीलदार अंबर पंथी भी मौके पर पहुंचे और खाद विक्रेता को बुलाकर किसानों के सामने बात की। दुकानदार का कहना था कि वह जिले के डीलर हैं और खाद जिले में कहीं भी भेज सकते हैं। डीएपी आने के बाद कई राजनेता दबाव बना रहे थे, इसलिए खाद बाहर भेज दिया। व्यापारी ने कहा कि आगे जो भी खाद आएगा, स्थानीय किसानों को वितरित किया जाएगा। तहसीलदार ने भी किसानों को समझाइश दी थी। समझाइश के बाद जब किसान नहीं माने, तो तहसीलदार दुकान बंद कराकर चले गए, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शन चलता है। कुछ देर बाद व्यापारी ने दो दिनों तक दुकान बंद रखने और जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराने की बात कही, जिसपर किसानों ने सहमत होकर प्रदर्शन खत्म किया।