किसानों ने कहा बीना के किसान खाद को हो रहे परेशान और व्यापारी ने लाभ कमाने भेजा दूसरे ब्लॉकों में

दुकान सील करने की मांग पर अड़े थे किसान, दो घंटे चला प्रदर्शन, व्यापारी ने कहा जल्द खाद मंगाकर किसानों को कराएंगे उपलब्ध

सागर

sachendra tiwari

Sep 14, 2025

Farmers said that farmers of Bina are facing problems in getting fertilizers and the traders have sent them to other blocks to earn profit
दुकान के सामने प्रदर्शन करते किसान, समझाइश देते तहसीलदार

बीना. शहर के एक खाद विक्रेता के यहां बीना के नाम से 81 टन डीएपी आया था, जो बड़ी मात्रा में दूसरे ब्लॉकों में भेज दिया गया। इसकी जानकारी लगने पर किसानों ने शनिवार की दोपहर दुकान के सामने बैठकर जमकर प्रदर्शन किया, जो दो घंटे तक चलता रहा।
किसान नेता इंदर सिंह, सीताराम ठाकुर, प्रतिपाल सिंह सहित अन्य किसान दोपहर 12.30 बजे स्टेशन रोड स्थित सुनील ट्रेडर्स की दुकान के सामने एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि बीना में किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं और व्यापारी ने लाभ कमाने खाद जरुवाखेड़ा, राहतगढ़, खिमलासा भेज दिया गया। किसानों की मांग थी कि दुकान को सील कर लाइसेंस रद्द किया जाए। इस बीच तहसीलदार अंबर पंथी भी मौके पर पहुंचे और खाद विक्रेता को बुलाकर किसानों के सामने बात की। दुकानदार का कहना था कि वह जिले के डीलर हैं और खाद जिले में कहीं भी भेज सकते हैं। डीएपी आने के बाद कई राजनेता दबाव बना रहे थे, इसलिए खाद बाहर भेज दिया। व्यापारी ने कहा कि आगे जो भी खाद आएगा, स्थानीय किसानों को वितरित किया जाएगा। तहसीलदार ने भी किसानों को समझाइश दी थी। समझाइश के बाद जब किसान नहीं माने, तो तहसीलदार दुकान बंद कराकर चले गए, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शन चलता है। कुछ देर बाद व्यापारी ने दो दिनों तक दुकान बंद रखने और जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराने की बात कही, जिसपर किसानों ने सहमत होकर प्रदर्शन खत्म किया।

दो हजार में बेचते हैं एक बोरी
प्रदर्शन के दौरान किसान नेता अरविंद पटेल ने बताया कि दुकानदार डीएपी खाद की कालाबाजारी करते हुए दो-दो हजार रुपए में एक बोरी खाद बेचते हैं। इसपर भी अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए।

Published on:

14 Sept 2025 11:55 am

