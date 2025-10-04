राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे वैश्य कुलभूषण है : निकेश गुप्ता

सागर . वैश्य महासम्मेलन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती को संजीवनी बाल आश्रम के अनाथ बच्चों के साथ मनाया। बच्चों के साथ क्विज प्रतियोगिता कर राष्ट्रपिता पर प्रश्नोत्तरी की गई। बच्चों ने इसमें पूरे उत्साह के साथ भाग लेते हुए जवाब दिए। संगठन ने विजेता बच्चों के साथ सभी को प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार वितरित किए। प्रदेश महामंत्री निकेश गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे वैश्य कुलभूषण हैं। उन्होंने अहिंसा की ताकत को पूरे देश को दिखाया। आज की युवा पीढ़ी इसी भाव को समझ कर राष्ट्र को एक वैश्विक ताकत बनाने का संकल्प लेना चाहिए।