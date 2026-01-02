एक साल में एक बार होती हैं पानी की टंकियां साफ, नाले-नालियों के बीच से डाली गई है पाइप लाइन

बीना. इंदौर में नगर निगम की पीने के पानी की पाइप लाइन से सप्लाई हुए सीवेज का पानी पीने से कई लोगों की जान चली गई। इस घटना से प्रदेश में हडक़ंप मचा हुआ है और इससे स्थानीय नगर पालिका को भी सबक लेने की जरूरत है। क्योंकि शहर में भी कई बार गंदा पानी सप्लाई होने की शिकायतें आती हैं।

नगर पालिका शहर में जिन टंकियों से घरों में पानी की सप्लाई कराती है, उन्हें वर्ष में सिर्फ एक बार साफ कराया जाता है। इसके बीच इनकी सफाई नहीं की जाती है। यदि कोई शिकायत आती है, तो ही टंकी और लाइन की सफाई कराई जाती है। जबकि टंकी सफाई के लिए एक वर्ष का समय ज्यादा होता है और इस बीच गंदगी भी जमा हो जाती है। इसके साथ ही घरों में जाने वाले नल कनेक्शन के पाइप व टंकियों की लाइन नाले-नालियों के बीच से डाली गई हैं और इनमें लीकेज होने पर नाली का पानी घरों में पहुंचता है, जिससे लोग बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। लाइन डालते समय जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं और फिर लोगों को परेशान होना पड़ता है।