एक साल में एक बार होती हैं पानी की टंकियां साफ, नाले-नालियों के बीच से डाली गई है पाइप लाइन

नाले में डले नल कनेक्शन के पाइप
बीना. इंदौर में नगर निगम की पीने के पानी की पाइप लाइन से सप्लाई हुए सीवेज का पानी पीने से कई लोगों की जान चली गई। इस घटना से प्रदेश में हडक़ंप मचा हुआ है और इससे स्थानीय नगर पालिका को भी सबक लेने की जरूरत है। क्योंकि शहर में भी कई बार गंदा पानी सप्लाई होने की शिकायतें आती हैं।
नगर पालिका शहर में जिन टंकियों से घरों में पानी की सप्लाई कराती है, उन्हें वर्ष में सिर्फ एक बार साफ कराया जाता है। इसके बीच इनकी सफाई नहीं की जाती है। यदि कोई शिकायत आती है, तो ही टंकी और लाइन की सफाई कराई जाती है। जबकि टंकी सफाई के लिए एक वर्ष का समय ज्यादा होता है और इस बीच गंदगी भी जमा हो जाती है। इसके साथ ही घरों में जाने वाले नल कनेक्शन के पाइप व टंकियों की लाइन नाले-नालियों के बीच से डाली गई हैं और इनमें लीकेज होने पर नाली का पानी घरों में पहुंचता है, जिससे लोग बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। लाइन डालते समय जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं और फिर लोगों को परेशान होना पड़ता है।
पंद्रह दिन से तलाश रहे लीकेज
चंद्रशेखर वार्ड की एक गली में करीब एक दर्जन घरों में नलों से गंदा पानी पहुंच रहा है। लोगों की शिकायत के बाद नपा कर्मचारियों ने लीकेज तलाशने कई जगहों पर गड्ढे खोदे हैं, लेकिन लीकेज न मिलने पर अब उस गली की पूरी लाइन को बदलने का कार्य किया जा रहा है। यहां भी लीकेज किसी नाली में हुआ है और नाली का गंदा पानी ही नलों में पहुंच रहा है। वार्ड के लोगों का कहना है कि पानी गंदा और बदबूदार आ रहा है, जो पीने लायक नहीं रहता है।
फिटकरी, चूना, सोडियम क्लोराइड से हो रहा पानी साफ
नगर पालिका का फिल्टर प्लांट 2015 में बनाया गया है, जिससे मेन लाइन में अभी लीकेज नहीं है। साथ ही पानी साफ करने के लिए दो घंटे में चालीस किलो फिटकरी, चार किलो चूना और क्लोरीन की जगह सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जा रहा है।
हर वर्ष की जाती है सफाई
टंकियों की सफाई हर वर्ष की जाती है। यदि कहीं से शिकायत आती है, तो टंकी और लाइन की सफाई कराई जाती है। टंकी ढंकी होने और पानी साफ आने से गंदगी जमा नहीं होती है। चंद्रशेखर वार्ड में लाइन में लीकेज हुआ है और इस समस्या को खत्म करने नया पॉइंट बनाकर दूसरी लाइन डाली जा रही है।
विवेक ठाकुर, जल शाखा, नगर पालिका, बीना
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग