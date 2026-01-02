बीना नदी पर डेम बनाने का काम हुआ तेज, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए जल्द मिल सके पानी

बीना. छपरेट घाट पर जल संसाधन विभाग के छोटे डेम और पंपहाउस का कार्य तेजी से चल रहा है। यहां से बीना नदी परियोजना के तहत खेतों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा।

जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छपरेट घाट पर बने पुराने डेम के आगे नीचे तरफ एक छोटा डेम (बियर) बनाने का काम शुरू हो गया है और यहां पंप हाउस भी बनेगा। पंप हाउस से बीना विधानसभा क्षेत्र की 19000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए पानी सप्लाई होगा। सिंचाई के लिए पानी हनौता डेम से छोड़ा जाएगा, जो बीना नदी से होता हुआ डेम तक पहुंचेगा। डेम बनाने के लिए नदी में खुदाई कार्य शुरू हो गया है और इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होंगे। यह कार्य 2027 में पूरा होने की बात अधिकारी कह रहे हैं और इसके बाद फसलों की सिंचाई के लिए पानी मिलने लगेगा। इस परियोजना में ओपन नहरें नहीं रहेगी और पाइपों से पानी खेतों में पहुंचेगा। डेम से पानी छोड़े जाने से नगर पालिका के इंटकवेल में भी पानी आ जाएगा।