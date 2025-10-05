‘PM आवास योजना’ की राशि लेने वालों को नोटिस जारी, अब होगी कार्रवाई

नगर निगम की टीम ने वार्डवार सर्वे किया। सर्वे में सामने आया कि अलग-अलग वार्डों के 182 हितग्राहियों ने आवास निर्माण की राशि मिलने के बाद भी निर्माण नहीं किया है। ऐसे सभी हितग्राहियों को अंतिम नोटिस जारी किए गए है। निगम ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि अगर नोटिस के बाद भी हितग्राही निर्माण नहीं कराते, तो उनसे योजना की राशि वसूली जाएगी। इतना ही नहीं योजना के अंतर्गत तीन किस्तों में दिए गए 2.50 लाख रूपये की राशि की वसूली ब्याज सहित वसूलने की भी तैयारी की जा रही है।