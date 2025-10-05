Patrika LogoSwitch to English

सागर

‘PM आवास योजना’ की राशि लेने वालों को नोटिस जारी, अब होगी कार्रवाई

pm awas yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना की तीनों किस्त में 2.50 लाख रूपये लेकर घर न बनाने वाले हितग्राहियों को आखिरी वार्निंग..घर बनाओ नहीं तो पैसे लौटाओ..।

less than 1 minute read

सागर

image

Shailendra Sharma

Oct 05, 2025

pm awas yojana

pm awas yojana (demo pic)

pm awas yojana: मध्यप्रदेश के सागर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेने के बाद भी घर निर्माण न कराने वाले हितग्राहियों को नगर निगम प्रशासन ने अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। शहर के 48 वार्डों में 182 हितग्राही ऐसे पाए गए हैं जो 2.50 लाख रुपए राशि लेने के बाद भी मकान नहीं बना पाए हैं। निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी घटक की 2.50 लाख की तीनों किस्तों में प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के निर्माण कार्य की जांच की गई।

182 हितग्राहियों ने पैसे लेकर नहीं बनाए मकान

नगर निगम की टीम ने वार्डवार सर्वे किया। सर्वे में सामने आया कि अलग-अलग वार्डों के 182 हितग्राहियों ने आवास निर्माण की राशि मिलने के बाद भी निर्माण नहीं किया है। ऐसे सभी हितग्राहियों को अंतिम नोटिस जारी किए गए है। निगम ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि अगर नोटिस के बाद भी हितग्राही निर्माण नहीं कराते, तो उनसे योजना की राशि वसूली जाएगी। इतना ही नहीं योजना के अंतर्गत तीन किस्तों में दिए गए 2.50 लाख रूपये की राशि की वसूली ब्याज सहित वसूलने की भी तैयारी की जा रही है।

12635 हितग्राहियों को स्वीकृत हुए थे आवास

योजना के तहत शहर भर में 8 डीपीआर में 12635 हितग्राहियों के लिए आवास स्वीकृत हुए थे। करीब 300 करोड़ रुपए बीएलसी घटक के हितग्राहियों के खाते में डाले गए हैं। योजना में धांधली के आरोप पहले भी लग चुके हैं। हालही में कराए गए नए सर्वे में 182 ऐसे हितग्राही सामने आ गए हैं, जिन्होंने राशि लेने के बाद भी मकान नहीं बनाया है। अब इन हितग्राहियों ने 2.50 लाख रुपए ब्याज सहित वसूलने की तैयारी की जा रही है।

Published on:

05 Oct 2025 06:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / ‘PM आवास योजना’ की राशि लेने वालों को नोटिस जारी, अब होगी कार्रवाई

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

