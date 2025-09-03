युवक की हत्या के मामले में देवर-ससुर सहित 5 पर एफआइआर

राहतगढ़ थाना क्षेत्र के उमरिया सेमरा गांव में सोमवार की शाम हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। वहीं मंगलवार को शव के पोस्टमार्टम के बाद युवक के शव का राहतगढ़ के ही मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। जहां पुलिस की मौजूदगी में परिजनों ने युवक का अंतिम संस्कार किया। ज्ञात हो कि सोमवार की शाम बहन भारती को उसकी ससुराल से लेने इंदौर से आए बसंत पटेल, देवराज पटेल के साथ बहन भारती के ससुराल पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। वारदात में बसंत की मौत हो गई थी, जबकि भारती और देवराज गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस झगड़े में आरोपी पक्ष के दो युवा भी घायल हुए थे।
घायल देवराज पटेल ने पुलिस को बताया है कि राहतगढ़ क्षेत्र के ही ढकरई गांव के निवासी है लेकिन अभी इंदौर में रहती है। उसकी बहन भारती की शादी 2014 में उमरिया सेमरा गांव में चंद्रभान पटेल से हुई थी। तीन-चार दिन पहले भारती ने फोन करके सूचना दी थी देवर राधे श्याम, चंदेश पटेल और ससुर सीताराम पटेल ने मारपीट की है। इसी बात पर मैं अपने भाई बसंत पटेल को लेकर बहन भारती को लेने उसके ससुराल आया था। शाम करीब 4 बजे हम दोनों भाई अपनी बहन भारती और भांजे दिव्यांश को लेकर वापिस आ रहे थे तो रास्ते में बहन के देवरों और ससुर ने मारपीट की थी।
राहतगढ़ थाना प्रभारी मुकेश सिंह ठाकुर ने बताया कि सूचना पुलिस मौके पर पहुंची सभी घायलों को राहतगढ़ सीएससी केंद्र में लाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने बसंत पटेल को मृत घोषित किया। युवक की मौत के बाद आरोपी राधेश्याम पटेल, चंदेश पटेल, ससुर सीताराम पटेल, राधेश्याम के चचेरे भाई मनकू पटेल और निरजू पटेल पर मामला दर्ज कर लिया गया है।