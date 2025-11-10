खेत में थ्रेसिंग के दौरान भड़की आग, ट्रैक्टर-थ्रेसर और फसल जलकर खाक

रामचरण ने ट्रैक्टर को अलग करने की कोशिश की, लेकिन खेत की मेड़ में फंसने से वह बाहर नहीं निकल सका। किसान और चालक ने भागकर जान बचाई। आसपास मौजूद लोगों ने बाल्टी से पानी डालकर और मिट्टी से आग बुझाने की कोशिश की मगर हवा की रफ्तार होने से वह नाकाम रहे। थोड़ी देर में दोनों मशीनें राख में तब्दील हो गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू की। हादसे से रामचरण ठाकुर को भारी आर्थिक झटका लगा। किसान ने प्रशासन से नुकसान होने पर की मांग की हैं।