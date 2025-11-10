खेत में थ्रेसिंग के दौरान भड़की आग, ट्रैक्टर-थ्रेसर और फसल जलकर खाक

जैसीनगर के ग्राम जेरा में मक्का थ्रेसिंग के दौरान ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन में अचानक आग लग गई। तेज हवा से आग ने खेत में रखी फसल को भी चपेट में ले लिया। ट्रैक्टर-थ्रेसर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। घटना में लाखों का नुकसान हुआ। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ।
घटना उस समय हुई जब किसान काशीराम लोधी अपने खेत में मक्का की फसल की थ्रेसिंग करवा रहे थे। उन्होंने पड़ोसी गांव परसिया के रामचरण ठाकुर से ट्रैक्टर और मल्टी-थ्रेसर मशीन किराए पर ली थी। थ्रेसिंग शुरू होते ही थोड़ी देर बाद ट्रैक्टर के इंजन से धुआं निकला और चिंगारी उड़ने लगी और लपटें भड़क उठीं। देखते ही देखते आग की लपटें तेज हवा के साथ पहले कटी फसल तक पहुंचीं और फिर थ्रेसर तक फैल गईं।
रामचरण ने ट्रैक्टर को अलग करने की कोशिश की, लेकिन खेत की मेड़ में फंसने से वह बाहर नहीं निकल सका। किसान और चालक ने भागकर जान बचाई। आसपास मौजूद लोगों ने बाल्टी से पानी डालकर और मिट्टी से आग बुझाने की कोशिश की मगर हवा की रफ्तार होने से वह नाकाम रहे। थोड़ी देर में दोनों मशीनें राख में तब्दील हो गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू की। हादसे से रामचरण ठाकुर को भारी आर्थिक झटका लगा। किसान ने प्रशासन से नुकसान होने पर की मांग की हैं।
