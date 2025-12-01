सुशील चौबे हत्याकांड में पांच आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर जेल भेजा

कोतवाली थाना क्षेत्र के लाजपतपुरा वार्ड में हुए हिस्ट्रीशीटर सुशील चौबे हत्याकांड मामले में कोतवाली पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। शनिचरी के रहने वाले तुलसी प्रजापति सहित उसके अन्य साथियों ने मारपीट की थी। जिसके बाद इलाज के दौरान सुशील चौबे की मौत हो गई थी। इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने वीडियो के आधार पर पहचान कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तुलसी प्रजापति, भाई जगदीश प्रजापति, मोहसिन, सोहिल उर्फ सौरभ को न्यायालय में पेश किया गया। इनमें एक नाबालिग भी है, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। जिनके लिए अलग-अलग टीम में लगातार दबिश दे रही है। 28 नवंबर को बीएमसी में इलाज के दौरान सुशील चौबे की मौत हो गई थी। घटना का वीडियो भी सामने आया था। जिसमें करीब 15 से 20 लोग लाठी-डंडों से मारपीट करते हुए नजर आ रहे थे। इस मामले में अब तक कोतवाली थाना पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की पुलिस टीम अब लगातार तलाश कर रही है।