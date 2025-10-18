पांच दिन बाद भी सागर पुलिस के हाथ खाली क्योंकि मुखबिर तंत्र कमजोर, लोगों में आक्रोश

शहर की पॉश कॉलोनी से जुड़ा मामला होने और अब तक पुलिस के हाथ खाली होने के कारण सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने शुक्रवार को सनराइज मेगा सिटी कॉलोनी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से चर्चा की और फिर पुलिस अधिकारियों से प्रकरण में अपडेट जाना। विधायक जैन ने कहा कि सबसे पहले कॉलोनी की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर प्रो. गिरीश मोहन दुबे, प्रो. विनोद दीक्षित, रामाधार तिवारी, रीतेश दुबे, अखलेश मिश्रा, संजय राजपूत, आशुतोष तिवारी समेत अन्य उपस्थित रहे।