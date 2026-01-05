फुटबॉल प्रतियोगिता: पहले मैच में मून स्टार क्लब ने सागर फ्लायर्स को 2-0 से हराया

स्थानीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने वाली पं. दीनदयाल उपाध्याय राजस्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के 28वें संस्करण का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन मैच में मून स्टार क्लब ने सागर फ्लायर्स को 2-0 से हराकर दूसरे राउंड में प्रवेश किया। मैच के दौरान मैदान पर बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे।

उद्घाटन मैच मून स्टार क्लब और सागर फ्लायर्स के बीच खेला गया, जो काफी रोमांचक और संघर्षपूर्ण रहा। पहले हाफ में दोनों टीमें गोल करने के कई अवसर गंवाती रहीं। मून स्टार के फॉरवर्ड ने 10वें मिनट में गोल का अच्छा मौका गंवाया, जबकि पलटवार में सागर फ्लायर्स के फॉरवर्ड सूजय ने 14वें मिनट में शॉट गोलपोस्ट के ऊपर से मार दिया। नतीजतन, पहला हाफ 0-0 से बराबरी पर समाप्त हुआ।

दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने 3-3 खिलाड़ियों का बदलाव किया, जिसका फायदा मून स्टार को मिला। फॉरवर्ड गोविंदा ने 11वें मिनट में गोल दागकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद सागर फ्लायर्स वापसी करने में नाकाम रही। गोविंदा ने ही 16वें मिनट में अपना दूसरा गोल ठोककर स्कोर 2-0 कर दिया। अंत तक सागर फ्लायर्स कोई गोल नहीं कर सकी और मून स्टार ने 2-0 से जीत हासिल कर ली।

मैच के मुख्य रेफरी एमएल यादव रहे, जबकि सहायक सद्दाम कुरैशी और शेख कय्यूम थे। संचालन मोहम्मद गुफरान और नासिर मकरानी ने किया। टूर्नामेंट प्रभारी एमएल यादव और आयोजक बलवंत सिंह राठौर ने बताया कि सोमवार को सारंग स्पोर्टिंग और क्रिश्चियन क्लब के बीच दोपहर 3 बजे से मैच होगा।