विट्ठलभाई पटेल की स्मृति में पहली बार जन्मस्थली सागर में हो रहा समारोह, सुरों से सजेगी 14 की शाम

यह कार्यक्रम विट्ठल भाई पटेल सांस्कृतिक प्रतिष्ठान इंदौर वा सागर के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। विट्ठल भाई पटेल सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के संयोजक ललित अग्रवाल, डॉ अंकलेश्वर दुबे अन्नी, सुनील भाई पटेल, अजय दुबे व अभिषेक गौर ने बताया कि स्वर्गीय विट्ठल भाई पटेल की रचनाधर्मिता को समर्पित यह कार्यक्रम 2014 से अब तक ( करोना काल को छोड़कर) हर साल इंदौर में किया जाता रहा है। इस साल 2025 का आयोजन विट्ठल भाई पटेल की जन्म व कर्म स्थली सागर में किया जा रहा है। कई टीवी चैनल पर आवाज का जादू बिखेर चुके आशीष दुबे कार्यक्रम के सूत्रधार होंगे और संगीत संयोजन करेंगे। ख्यात म्यूजिक अरेंजर योगेश पाठक की 10 सदस्यीय टीम गीतों को अपनी साजकारी से सजाएंगे।