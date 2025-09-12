Patrika LogoSwitch to English

सागर

फर्जीवाड़ा: कचरा के साथ तौला जा रहा ईंट-गिट्टी का मलबा

निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने खुलासा करते हुए कहा है कि फर्जीवाड़ा करने कचरा के साथ ईंट-गिट्टी का मलबा तौला जा रहा है। सभी सीएमओ मसवासी स्थित कचरा प्रसंस्करण इकाई का दौरा कर जानकारी लें। एमएसडब्ल्यू कचरा के साथ सीएंडडी वेस्ट की तुलाई भी करवा रहा है, इस पर सख्ती से रोक लगाएं।

सागर

Rizwan ansari

Sep 12, 2025

एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना की समीक्षा बैठक गुरुवार को आयोजित हुई। बैठक में मकरोनिया, खुरई, रहली, गढ़ाकोटा, बीना, देवरी, बंडा, राहतगढ़, शाहगढ़ सहित जिलेभर के नगरीय निकाय के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने खुलासा करते हुए कहा है कि फर्जीवाड़ा करने कचरा के साथ ईंट-गिट्टी का मलबा तौला जा रहा है। सभी सीएमओ मसवासी स्थित कचरा प्रसंस्करण इकाई का दौरा कर जानकारी लें। एमएसडब्ल्यू कचरा के साथ सीएंडडी वेस्ट की तुलाई भी करवा रहा है, इस पर सख्ती से रोक लगाएं।
निगमायुक्त ने कहा सागर एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के कार्य की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया है। जिसके सदस्य सभी निकायों के सीएमओ बनाए गए हैं। सभी सीएमओ लंबित भुगतान के लिए कार्रवाई करें। बिल वितरण का कार्य समय पर किया जाए। इसमें जो भी समस्या आ रही है, उसका शीघ्र निराकरण करें। जिससे उपभोक्ताओं से राशि जमा कराई जा सके। कचरा बिल के संबंध में कार्रवाई शुरू करें। भोपाल में एसीएस द्वारा कार्य की समीक्षा की जाएगी। यदि किसी निकाय द्वारा इस कार्य में गलती की गई तो संबंधित सीएमओ के विरुद्ध कार्रवाई होगी।

रैमकी दे अनुबंध शर्तों की जानकारी सीएमओ को

रैमकी के मैनेजर अमित दुबे को निगमायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी निकायों के सीएमओ को अनुबंध की शर्तों की जानकारी उपलब्ध कराएं। स्वच्छता अधिकारी राजेश सिंह राजपूत, सहायक स्वच्छता अधिकारी आनंद मंगल गुरु, लेखापाल शरद बरसैंया, अभिषेक तिवारी ने वसूली ओर एमएसडब्लू की लंबित राशि की जानकारी दी।

Published on:

12 Sept 2025 04:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / फर्जीवाड़ा: कचरा के साथ तौला जा रहा ईंट-गिट्टी का मलबा

