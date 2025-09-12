फर्जीवाड़ा: कचरा के साथ तौला जा रहा ईंट-गिट्टी का मलबा

एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना की समीक्षा बैठक गुरुवार को आयोजित हुई। बैठक में मकरोनिया, खुरई, रहली, गढ़ाकोटा, बीना, देवरी, बंडा, राहतगढ़, शाहगढ़ सहित जिलेभर के नगरीय निकाय के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने खुलासा करते हुए कहा है कि फर्जीवाड़ा करने कचरा के साथ ईंट-गिट्टी का मलबा तौला जा रहा है। सभी सीएमओ मसवासी स्थित कचरा प्रसंस्करण इकाई का दौरा कर जानकारी लें। एमएसडब्ल्यू कचरा के साथ सीएंडडी वेस्ट की तुलाई भी करवा रहा है, इस पर सख्ती से रोक लगाएं।

निगमायुक्त ने कहा सागर एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के कार्य की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया है। जिसके सदस्य सभी निकायों के सीएमओ बनाए गए हैं। सभी सीएमओ लंबित भुगतान के लिए कार्रवाई करें। बिल वितरण का कार्य समय पर किया जाए। इसमें जो भी समस्या आ रही है, उसका शीघ्र निराकरण करें। जिससे उपभोक्ताओं से राशि जमा कराई जा सके। कचरा बिल के संबंध में कार्रवाई शुरू करें। भोपाल में एसीएस द्वारा कार्य की समीक्षा की जाएगी। यदि किसी निकाय द्वारा इस कार्य में गलती की गई तो संबंधित सीएमओ के विरुद्ध कार्रवाई होगी।