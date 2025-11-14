देश-विदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा गौर उत्सव, अमरीका, सिंगापुर, नई दिल्ली, यूपी में शुरू हुईं तैयारियां

सागर. डॉ. सर हरिसिंह गौर की जयंती इस बार और भव्य तरीके से मनाई जाएगी। यह देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले विवि के विद्यार्थी अलग-अलग देशों में बनाएंगे। 26 नवंबर को उनकी जयंती गौर उत्सव के रूप में मनाई जाएगी। मध्यप्रदेश के साथ उत्तरप्रदेश, दिल्ली में भी मनाई जाएगी। देश के साथ विदेशों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। अमरीका, सिंगापुर समेत अन्य देशों में भी डॉ. हरिसिंह गौर विवि के पुरा छात्र गौर उत्सव को मनाएंगे।