Good News: पितृपक्ष में MP से गयाजी तक चलेगी स्पेशल ट्रेनें, देखें शेड्यूल

Pitru Paksha Special Train: पितृपक्ष (Pitru Paksha) के अवसर पर गयाजी में पिंडदान एवं तर्पण के लिए बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए रेलवे, रानी कमलापति-गया-रानी कमलापति के बीच स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगी। इस सुविधा से श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा के दौरान सुगमता एवं सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध होगा। (MP News)
जानकारी के अनुसार 01661 रानी कमलापति-गया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 7, 12 एवं 17 सितबर को रानी कमलापति स्टेशन से दोपहर 1.20 बजे चलेगी व अगले दिन सुबह 9.30 गया पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संया 01662 गया-रानी कमलापति पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 10, 15 और 20 सितबर को गया स्टेशन से दोपहर 2.15 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 10.45 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी।
यह ट्रेन दोनों ओर से भोपाल, विदिशा, गंजबासौदा, बीना, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी-ऑन-सोन एवं अनुग्रह नारायण रोड स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में 4 सामान्य श्रेणी, 13 शयनयान श्रेणी, 2 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी व 1 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी कोच सहित कुल 22 कोच रहेंगे। रेल प्रशासन यात्रियों से अपील की है कि वह इस विशेष सुविधा का लाभ उठाएं व यात्रा से पूर्व अपने आरक्षण की पुष्टि कर लें। ट्रेनों की समय-सारिणी एवं स्टॉपेज की जानकारी रेलवे के अधिकृत स्रोत ऐप से करें।