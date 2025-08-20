Good News: पितृपक्ष में MP से गयाजी तक चलेगी स्पेशल ट्रेनें, देखें शेड्यूल

यह ट्रेन दोनों ओर से भोपाल, विदिशा, गंजबासौदा, बीना, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी-ऑन-सोन एवं अनुग्रह नारायण रोड स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में 4 सामान्य श्रेणी, 13 शयनयान श्रेणी, 2 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी व 1 वातानुकूलित ‌द्वितीय श्रेणी कोच सहित कुल 22 कोच रहेंगे। रेल प्रशासन यात्रियों से अपील की है कि वह इस विशेष सुविधा का लाभ उठाएं व यात्रा से पूर्व अपने आरक्षण की पुष्टि कर लें। ट्रेनों की समय-सारिणी एवं स्टॉपेज की जानकारी रेलवे के अधिकृत स्रोत ऐप से करें।