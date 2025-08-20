MP में जैक्सन ग्रुप करेगा 8000 करोड़ का निवेश, सोलर प्रोजेक्ट्स होंगे स्थापित, 4 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

ग्रीन एनर्जी (Green Energy) में निवेश कर रही कंपनी अलग-अलग चरण में दो बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स (Solar Projects) स्थापित करेगी। इनमें सोलर मॉड्यूल का निर्माण होगा। एमपीआइडीसी के एग्जीक्यूटिव डाइरेक्टर राजेश राठौर ने बताया, कंपनी को जमीन आवंटित कर दी है। पहली यूनिट में कंपनी सोलर मॉड्यूल का निर्माण करेगी। इसमें करीब 1047 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके लिए 37 एकड़ जमीन आवंटित की है। दूसरी यूनिट में सोलर सेल, इंगाट्स और वैफर्स का उत्पदादन करेगी, जिसमें 7105 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके लिए 73 एकड़ जमीन आवंटित की गई है।