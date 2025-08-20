Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

MP में जैक्सन ग्रुप करेगा 8000 करोड़ का निवेश, सोलर प्रोजेक्ट्स होंगे स्थापित, 4 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

MP News: एमपी में ग्रीन एनर्जी को नई दिशा मिलने जा रही है। जैक्सन ग्रुप 8 हजार करोड़ निवेश कर सोलर प्रोजेक्ट्स स्थापित करेगा और चार हजार रोजगार अवसर सृजित होंगे।

उज्जैन

Akash Dewani

Aug 20, 2025

jakson group 8000 crore investment green energy ujjain mp news
jakson group 8000 crore investment green energy ujjain (फोटो- सोशल मीडिया)

MP News: अडानी, रिलायंस, आयशर, मदरसन जैसे बड़े नामों के बाद अब जैक्सन ग्रुप (Jakson Group) ने भी उज्जैन संभाग में दस्तक दे दी है। जैक्सन ग्रुप उज्जैन जिले के मक्सी क्षेत्र अंतर्गत बरंडवा में 8 हजार करोड़ से अधिक का निवेश करने जा रहा है। ग्रीन एनर्जी में हो रहे इस निवेश से करीब चार हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

2 बड़े सोलर प्रजेक्ट्स होंगे स्थापित

ग्रीन एनर्जी (Green Energy) में निवेश कर रही कंपनी अलग-अलग चरण में दो बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स (Solar Projects) स्थापित करेगी। इनमें सोलर मॉड्यूल का निर्माण होगा। एमपीआइडीसी के एग्जीक्यूटिव डाइरेक्टर राजेश राठौर ने बताया, कंपनी को जमीन आवंटित कर दी है। पहली यूनिट में कंपनी सोलर मॉड्यूल का निर्माण करेगी। इसमें करीब 1047 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके लिए 37 एकड़ जमीन आवंटित की है। दूसरी यूनिट में सोलर सेल, इंगाट्स और वैफर्स का उत्पदादन करेगी, जिसमें 7105 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके लिए 73 एकड़ जमीन आवंटित की गई है।

ग्रीन एनर्जी में प्रदेश आगे बढ़ेगा

जैक्सन ग्रुप की आमद निवेश, आर्थिक विकास, रोजगार में बढ़ोतरी को लेकर तो महत्वपूर्ण है ही, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भी प्रभावी होगी। इस निवेश से ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ेगी। भविष्य के लिए इसे काफी अहम माना जा रहा है।

20 Aug 2025 08:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / MP में जैक्सन ग्रुप करेगा 8000 करोड़ का निवेश, सोलर प्रोजेक्ट्स होंगे स्थापित, 4 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

