ठिठुरन के लिए हो जाएं तैयार, तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा

पहाडी़ राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। शुक्रवार रात को शहर के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। रात का तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन का तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दो दिनों में ही रात के तापमान में 6 डिग्री की गिरावट आई है। 5 सितंबर को न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय के तीन राज्य जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम भी बर्फ से ढंक गए हैं। उत्तर से लगातार हवा आने से पारे में और भी गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग का मानना है कि नवंबर में पहले ही दौर में तेज ठंड शुरू हो गई है, जो अब लगातार रहेगी।