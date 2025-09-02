Patrika LogoSwitch to English

सागर. हाल ही में छतरपुर में सम्पन्न हुई 69 वीं संभाग स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तहत मलखंब एवं योग में नरयावली विधानसभा के खिलाडिय़ों द्वारा स्वर्ण एवं रजत पदक जीतने पर विधायक इंजी. प्रदीप लारिया ने सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि छतरपुर में आयोजित इस संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में सागर जिले के 24 खिलाडिय़ों ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चार खिलाडिय़ों ने पदक श्रेणी में अपना स्थान बनाया। इसमें नरयावली विधानसभा के दो खिलाडिय़ों ने क्रमश: स्वर्ण एवं रजत मेडल हासिल किया। इन्हीं खिलाडिय़ों द्वारा सागर योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित योग प्रतियोगिता में भी श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए मेडल हासिल किए। खेल परिसर के मलखंब और योग प्रशिक्षक श्याम पाल ने विधायक लारिया के निवास पर भेंट कर उल्लेखनीय उपलब्धि से अवगत कराकर खिलाडिय़ों का परिचय कराया। विधायक लारिया ने खिलाडिय़ों की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए उत्साहवर्धन कर प्रमाण-पत्र वितरित कर सम्मान किया।

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / मलखंब, योग में स्वर्ण व रजत विजेता ​​खिलाडि़यों को किया सम्मानित

