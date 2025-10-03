सरकार यह अंतर भी करो पूरा: एक एकड़ में पंद्रह हजार की लागत, सोयाबीन निकल रहा आठ हजार का

बीना. खरीफ फसलों की बोवनी के समय से ही लगातार हुई बारिश का असर उत्पादन पर पड़ा है और लागत भी नहीं निकल रही है। किसान पिछले कई दिनों से राहत राशि देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। उत्पादन न के बराबर होने से किसानों पर आर्थिक संकट आ गया है और रबी सीजन की बोवनी के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। सरकार ने भावांतर की तो घोषणा कर दी, लेकिन फसलें खराब होने से हुए नुकसान को लेकर अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है।

बोवनी के समय हुई बारिश के कारण सोयाबीन, उड़द का सही तरीके से अंकुरित नहीं हुआ थे और कई किसानों ने दो बार लागत लगाकर बोवनी की थी। इसके बाद भी लगातार बारिश होने से फसल छोटी रह गई थीं और फलियां गिनीचुनी लगी होने से उत्पादन न के बराबर निकल रहा है। किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। रबी फसल की बोवनी हो सके, इसके लिए किसान बीमा राशि और राहत राशि की मांग उठा रहे हैं। इस वर्ष करीब 38 हजार हैक्टेयर में सोयाबीन और 8 हजार हैक्टेयर में उड़द की बोवनी हुई थी।