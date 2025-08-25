बिना अनुबंध के मध्याह्न भोजन तैयार कर रहे समूह, भोजन की गुणवत्ता खराब होने पर कौन होगा जिम्मेदार

बीना. शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन वितरण करने वाले समूहों का अभी तक अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया गया है। जबकि इसके आदेश जिला पंचायत सीइओ ने 5 मई को जारी कर चुके हैं। इसके बाद अभी तक जनपद शिक्षा केन्द्र के जिम्मेदार अधिकारी अनुबंध नहीं करा पाए हैं।

आदेश में उल्लेख किया गया है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में संलग्न स्व-सहायता समूहों के नवीनीकरण प्रतिवर्ष किए जाने हैं। वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण 15 मई तक पूर्ण होना था। साथ ही जिन स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था है, वहां समूहों को कार्य देना है। अनुबंध की शर्तों में समूह के द्वारा रखे जा रहे रसोइया का नाम और वरीयता का क्रम भी भेजने का आदेश था। इसके बाद अभी तक क्षेत्र में कार्य कर रहे 170 समूहों के अनुबंध का नवीनीकरण नहीं हुआ है। नियमानुसार उन्हीं समूहों या संस्थाओं को भोजन बनाने का अधिकार है, जिनका विभाग के साथ विधिवत अनुबंध हुआ हो। इसका उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराना है। बिना अनुबंध काम करने वाले समूहों के पास किसी तरह की जवाबदेही नहीं होती। यदि भोजन की गुणवत्ता खराब हो या बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़े तो जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाएगा।