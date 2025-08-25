Patrika LogoSwitch to English

सागर

बिना अनुबंध के मध्याह्न भोजन तैयार कर रहे समूह, भोजन की गुणवत्ता खराब होने पर कौन होगा जिम्मेदार

अनुबंध कराने मई में जिला पंचायत सीइओ ने किया था आदेश जारी

सागर

sachendra tiwari

Aug 25, 2025

Groups are preparing mid-day meals without a contract, who will be responsible if the quality of the food deteriorates
जनपद शिक्षा केन्द्र

बीना. शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन वितरण करने वाले समूहों का अभी तक अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया गया है। जबकि इसके आदेश जिला पंचायत सीइओ ने 5 मई को जारी कर चुके हैं। इसके बाद अभी तक जनपद शिक्षा केन्द्र के जिम्मेदार अधिकारी अनुबंध नहीं करा पाए हैं।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में संलग्न स्व-सहायता समूहों के नवीनीकरण प्रतिवर्ष किए जाने हैं। वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण 15 मई तक पूर्ण होना था। साथ ही जिन स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था है, वहां समूहों को कार्य देना है। अनुबंध की शर्तों में समूह के द्वारा रखे जा रहे रसोइया का नाम और वरीयता का क्रम भी भेजने का आदेश था। इसके बाद अभी तक क्षेत्र में कार्य कर रहे 170 समूहों के अनुबंध का नवीनीकरण नहीं हुआ है। नियमानुसार उन्हीं समूहों या संस्थाओं को भोजन बनाने का अधिकार है, जिनका विभाग के साथ विधिवत अनुबंध हुआ हो। इसका उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराना है। बिना अनुबंध काम करने वाले समूहों के पास किसी तरह की जवाबदेही नहीं होती। यदि भोजन की गुणवत्ता खराब हो या बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़े तो जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाएगा।

36 जगहोंं पर एसएमसी दे रही भोजन
जानकारी के अनुसार ब्लॉक में 36 जगहों पर शाला प्रबंधन समिति (एसएमसी) के माध्यम से मध्याह्न भोजन वितरित कराया जा रहा है। जबकि आदेश में यह भी उल्लेख था कि ऐसी जगहों पर समूह को कार्य देना है, लेकिन अभी तक यह प्रक्रिया नहीं हुई है। इसमें शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आ रही है।

सभी को नोटिस कर रहे हैं जारी
जिन समूहों के अनुबंध का नवीनीकरण नहीं हुआ है, उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पूर्व में भी उन्हें अनुबंध के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं। जल्द ही यह कार्रवाई पूर्ण की जाएगी।
असलम खान, मध्याह्न भोजन प्रभारी, जनपद शिक्षा केन्द्र, बीना

