होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ने की क्लीनिक संचालक की शिकायत

सागर. होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ने गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर क्लीनिक संचालक की शिकायत की है। ज्ञापन में बताया कि जिले में कई लोग डी-फार्मा, बी-फार्मा और एम-फार्मा किए बगैर ही क्लीनिक चला रहे हैं। वह खुद को बीएचएमएस डॉक्टर बताकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। शहर का एक उदाहरण देते हुए एसोसिएशन ने कहा कि गोपालगंज जेल के पीछे स्थित आरोग्य क्लीनिक को अवैध बताकर कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन ने कलेक्टर संदीप जीआर व सीएमएचओ डॉ. ममता तिमोरी से जिले में चल रहे फर्जी क्लीनिक पर कार्रवाई की मांग की है।