16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

इतिहास, परंपरा को आधुनिकता से जोड़ने का कार्य ऐरण महोत्सव करेगा- राजेन्द्र शुक्ल

ऐरण महोत्सव में दूसरे दिन नृत्य नाटिका, लोक गायन, राई नृत्य सहित विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Jan 16, 2026

Eran Mahotsav will connect history and tradition with modernity - Rajendra Shukla

हिरण्यकश्यप का वध का मंच करते हुए कलाकार

बीना. मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से ऐरण में तीन दिवसीय ऐरण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को महोत्सव के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री व प्रभारी मंत्री राजेन्द्र शुक्ल शामिल हुए और उन्होंने ऐरण के इतिहास के बारे में जाना। इसके बाद बीना नदी पर गंगा आरती की और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ।
उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ऐरण गुप्तकाल के इतिहास को समेटे हुए है। विष्णु भगवान, बराह की मूर्ति देखकर लगता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व भी यहां के कलाकार कितने कुशल और दक्ष होंगे, जिन्होंने इतनी अच्छी नक्काशी की है। उन्होंने कहा कि इतिहास, परंपरा को आधुनिकता से जोडऩे का कार्य ऐरण महोत्सव करेगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार ऐतिहासिक स्थलों पर महोत्सव आयोजित कर उनकी गरिमा एवं पर्यटन को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ऐरण में 1700 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं हैं और यहां आगे का रोड मेप तैयार किया जा रहा है। महोत्सव से कला संस्कृति को जहां मंच मिल रहा है, वहीं संस्कृति एवं इतिहास से सभी अवगत भी हो रहे हैं। ऐरण विश्व पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और क्षेत्र समृद्ध बनेगा, विरासत से विकास की उड़ान भी शुरू होगी। भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार ऐतिहासिक धरोहर को देश और विश्व में पहचान दिला रही है। ऐरण से बच्चों को भी इतिहास की जानकारी मिलेगी। विधायक निर्मला सप्रे ने कहा कि सरकार के कैलेंडर में ऐरण को शामिल किया गया है। ऐरण विश्व की धरोहर है, बुंदेलखंड का द्वार है और संस्कृतिविभाग में शामिल होने के बाद विकास शुरू हो गया है। इस अवसर पर नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार, पूर्व जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया, पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे, अपर कलेक्टर अविनाश रावत, एसडीएम विजय डेहरिया, तहसीलदार अंबर पंथी आदि उपस्थित थे।

इतिहास को विस्तार से जाना
प्रभारी मंत्री ने ऐरण में मौजूद प्राचीन प्रतिमाओं को देखा और ऐरण पर शोध करने वाले डॉ. मोहनलाल चढ़ार ने इतिहास के बारे में जानकारी दी। 48 फीट ऊंचे गरुड़ स्तंभ, नरसिंह भगवान की प्रतिमा, विष्णु भगवान की प्रतिमा और बराह प्रतिमा की जानकारी दी। डॉ. चढ़ार ने बताया कि ऐरण मानव का विकास, भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। यहां सिक्कों की टकसाल थी और सिक्का भी मिलते हैं। कार्यक्रम के दौरान डॉ. हरीसिंह गौर विवि सागर के डॉ. नागेश दुबे और डॉ. मोहनलाल चढ़ार का सम्मान किया गया।

नृत्य नाटिका की दी मनमोहक प्रस्तुति
सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत भजन गायक दशरथलाल परोची गुना ने गणेश वंदना के साथ किया। इसके बाद नवधा कथकालम भोपाल की टीम ने नृत्य नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें सूर्य वंदना, नरङ्क्षसह भगवान द्वारा हिरण्यकश्यप के वध का मंचन किया। कलाकारों की प्रस्तुति ने दर्शकों का मनमोह लिया। छतरपुर से आईं नीलम तिवारी और उनके साथियों ने लोक गायन की प्रस्तुति दी। परमानंद केवट सिरोंज ने ढिमराई नृत्य की प्रस्तुति दी। इसके बाद जित्तू खरे और उनके साथियों ने राई नृत्य की प्रस्तुति दी, जो दे रात तक चला। कार्यक्रम देखने बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Jan 2026 12:03 pm

Published on:

16 Jan 2026 12:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / इतिहास, परंपरा को आधुनिकता से जोड़ने का कार्य ऐरण महोत्सव करेगा- राजेन्द्र शुक्ल

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहर में चोरी-छिपे बिक रहा चाइनीज मांझा, लोग भी नहीं हो रहे जागरूक

Chinese manja is being sold secretly in the city, people are not becoming aware.
सागर

आने वाले सालों में देश के मानचित्र पर आएगा ऐरण, खजुराहो फेस्टिवल जैसा होगा ऐरन महोत्सव, विदेशी लोग भी आएंगे घूमने- गोविंद सिंह

The three-day Airan Festival began with Ganga Aarti.
सागर

MP में किन्नर ने किया सुसाइड, धर्मांतरण-गोमांश खिलाने का मामला, मचा सियासी बवाल

kinnar mona ahirwar suicide case forced religious conversion allegation sagar mp news
सागर

सिख समाज द्वारा लोहड़ी का उत्साहपूर्ण आयोजन, नवविवाहित जोड़ों ने सुख-समृद्धि की कामना की

सागर

पिकअप वाहन से लकड़ी का अवैध परिवहन करते दो आरोपी पकडे़, वन विभाग कर रहा जांच

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.