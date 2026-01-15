आने वाले सालों में देश के मानचित्र पर आएगा ऐरण, खजुराहो फेस्टिवल जैसा होगा ऐरन महोत्सव, विदेशी लोग भी आएंगे घूमने- गोविंद सिंह

बीना. मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जिला प्रशासन सागर के सहयोग से ऐतिहासिक स्थल ऐरण में तीन दिवसीय ऐरन महोत्सव का शुभारंभ बुधवार को कैबीनेट मंत्री गोविंद सिंह, विधायक निर्मला सप्रे ने बीना नदी पर गंगा आरती के साथ किया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ।

मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम डॉ. मोहन यादव ने ऐरण महोत्सव कराने की मांग को पूरा करते हुए इसे शुरू किया है और आने वाले सालों में ऐरण देश के मानचित्र पर दिखेगा। साथ ही ऐरन महोत्सव भी खजुराहो फेस्टिवल जैसा होगा और यहां विदेशी लोग घूमने आएगे, जो इतिहास की जानकारी हासिल करेंगे। पर्यटक क्षेत्र बनने से यहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जमीन के दामों में वृद्धि होगी और ऐरन शहर बन जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐरन का सांची के स्तूप से संबंध रहा है। सरकार देश के धरोहरों को संवारने का कार्य कर रही है। अयोध्या में भगवन श्रीराम का मंदिर बनाया गया, जिससे अब विदेशी लोग ताजमहल से पहले श्रीराम मंदिर जाते हैं। विधायक ने महोत्सव शुरू करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और इतिहास पर प्रकाश डाला। ऐरण पर शोध करने वाले डॉ. हरीसिंह गौर विवि सागर के डॉ. नागेश ने ऐरण के इतिहास के बारे में बताया और कहा कि ऐरण बुंदेलखंड और देश का सबसे प्राचीन गुप्तकालीन संस्कृति का समृद्ध क्षेत्र है। विवि द्वारा 1875 में कराई गई खुदाई में समुद्रगुप्त का अभिलेख मिला था। यहां ताम्र पाषाण के अवशेष भी मिले हैं। सबसे पहला सति स्तंभ भी ऐरण में ही मिला है। उन्होंने शासन से मांग की है कि ऐरण में निर्माण कार्य हों और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, हर वर्ष उत्सव हो, क्योंकि भारत बुंदेलखंड का गौरव है। कार्यक्रम पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सविता गोविंद सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, दर्शक उपस्थित थे।