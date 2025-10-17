अधिकारियों ने कटवा दिए रेलवे संस्थान में खड़े सैकड़ों वर्ष पुराने हरे-भरे पेड़

बीना. जहां एक ओर सरकार हर व्यक्ति को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रही है, जिसमें एक पेड़ मां के नाम जैसी योजनाओं के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। वहीं, दूसरी ओर रेलवे जैसे देश के बड़े सरकारी संस्थान ही हरियाली को नष्ट करने में पीछे नहीं हैं। बीना रेलवे संस्थान परिसर में सैकड़ों वर्ष पुराने हरे-भरे पेड़ों की कटाई स्थानीय अधिकारियों के निर्देश पर की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, रेलवे परिसर में पिछले कुछ दिनों से कई बड़े-बड़े पेड़ों को काटा गया है। यह कटाई ऐसे समय में की जा रही है, जब यहां किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पेड़ न केवल परिसर की शोभा बढ़ाते थे, बल्कि गर्मी के मौसम में इनसे ठंडक रहती थी और पक्षियों का आश्रय स्थल भी थे। लोगों ने कहा कि यदि इन पेड़ों को किसी विकास कार्य के लिए काटा जा रहा होता, तो ठीक था, लेकिन यहां तो कोई ऐसा काम भी नहीं हो रहा है।