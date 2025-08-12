सात दिन में अंडरब्रिज रोड की मरम्मत नहीं हुई, तो जनप्रतिनिधि व अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बंधे लगाएंगे पोस्टर

बीना. कांग्रेस ने किसानों सहित शहर में व्याप्त समस्याओं को लेकर सोमवार को तहसील पहुंचकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही सात दिनों में समस्याओं का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि अतिवर्षा के कारण क्षेत्र की फसलें खराब हो गई हैं, लेकिन सर्वे नहीं हुआ है, जो शीघ्र कराकर उचित मुआवजा और बीमा राशि दी जाए। सभी फसल बीमा कंपनियों के कार्यालय तहसील स्तर पर खोले जाएं, जिससे किसानों को जानकारी मिल सके। खिमलासा रोड और अंडरब्रिज की सडक़ खराब होने से घंटों जाम की स्थिति निर्मित होती है, जिससे मरीज, विद्यार्थी सहित सभी लोग परेशान होते हैं, इसलिए वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था की जाए या रेलवे गेट से आवागमन शुरू किया जाए, जिससे लोगों को असुविधा न हो। कांग्रेस शहर अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा कि अंडरब्रिज से अधिकारी और जनप्रतिनिधि निकलते हैं, लेकिन फिर भी सुधार नहीं किया जा रही है। यदि सात दिनों में सुधार नहीं होता है, तो अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की आंखों पर पट्टी बंधे पोस्टर शहर में लगाए जाएंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में कांग्रेस सेवादल शहर अध्यक्ष प्रमोद राय, पीपी नायक, नरेन्द्र सिंह, किसान नेता सीताराम ठाकुर, चन्द्रशेखर राज, सुरेन्द्र सिंह, सत्यपाल पटेल, राकेश तिवारी, सतीश तिवारी आदि उपिस्थत थे।