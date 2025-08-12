12 अगस्त 2025,

सागर

सात दिन में अंडरब्रिज रोड की मरम्मत नहीं हुई, तो जनप्रतिनिधि व अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बंधे लगाएंगे पोस्टर

समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने तहसील में प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन, समस्याओं का शीघ्र हो समाधान

सागर

sachendra tiwari

Aug 12, 2025

If the underbridge road is not repaired in seven days, then posters will be put up blindfolding the public representatives and officials
ज्ञापन सौंपते हुए

बीना. कांग्रेस ने किसानों सहित शहर में व्याप्त समस्याओं को लेकर सोमवार को तहसील पहुंचकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही सात दिनों में समस्याओं का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि अतिवर्षा के कारण क्षेत्र की फसलें खराब हो गई हैं, लेकिन सर्वे नहीं हुआ है, जो शीघ्र कराकर उचित मुआवजा और बीमा राशि दी जाए। सभी फसल बीमा कंपनियों के कार्यालय तहसील स्तर पर खोले जाएं, जिससे किसानों को जानकारी मिल सके। खिमलासा रोड और अंडरब्रिज की सडक़ खराब होने से घंटों जाम की स्थिति निर्मित होती है, जिससे मरीज, विद्यार्थी सहित सभी लोग परेशान होते हैं, इसलिए वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था की जाए या रेलवे गेट से आवागमन शुरू किया जाए, जिससे लोगों को असुविधा न हो। कांग्रेस शहर अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा कि अंडरब्रिज से अधिकारी और जनप्रतिनिधि निकलते हैं, लेकिन फिर भी सुधार नहीं किया जा रही है। यदि सात दिनों में सुधार नहीं होता है, तो अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की आंखों पर पट्टी बंधे पोस्टर शहर में लगाए जाएंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में कांग्रेस सेवादल शहर अध्यक्ष प्रमोद राय, पीपी नायक, नरेन्द्र सिंह, किसान नेता सीताराम ठाकुर, चन्द्रशेखर राज, सुरेन्द्र सिंह, सत्यपाल पटेल, राकेश तिवारी, सतीश तिवारी आदि उपिस्थत थे।

कचरा की समस्या का नहीं हो पा रहा समाधान
किसान नेता इंदर सिंह ने कहा कि शहर से निकलने वाले कचरा का समाधान अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं और जिला बनाने की बात चल रही है। शहर में गंदगी फैली हुई है। इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अति बारिश से फसलें बर्बाद हुई हैं, लेकिन सर्वे सिर्फ बाढ़ से प्रभावित हुईं फसलों का हो रहा है। जल्द से जल्द सभी फसलों का सर्वे किया जाए। कांग्रेस सेवादल शहर अध्यक्ष ने कहा कि सात दिन में मांगें पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।

12 Aug 2025 11:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / सात दिन में अंडरब्रिज रोड की मरम्मत नहीं हुई, तो जनप्रतिनिधि व अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बंधे लगाएंगे पोस्टर

