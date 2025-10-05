ख्याति के चलते दान दिया है तो आपने परिणाम बेकार कर लिए : विमल सागर

विद्योदय जैन तीर्थ क्षेत्र में 720 समोशरण विधान के अंतिम दिन शनिवार को मुनि विमल सागर महाराज ने कहा कि ख्याति पूजा लाभ के चक्कर में व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए। आपने दान दिया है इससे पुण्य का लाभ आपको ही मिलने वाला है लेकिन आपने ख्याति के चलते दान दिया है तो अपने परिणाम बेकार कर रहे हैं।

मुनि ने कहा इतना बड़ा विधान आचार्यश्री के मंगल आशीर्वाद से हुआ है वे ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। जिनका पुण्य था उन्हें इस विधान में बैठने का अवसर मिला है। दान के भाव हमेशा अच्छे होना चाहिए। दान में ख्याति की चाह नहीं रखना चाहिए नहीं तो फल नहीं मिलता है। मुनि ने कहा आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के पास बड़ी-बड़ी सिद्धियां थी आप सभी लोग सद्भावना के साथ नौ देवताओं की पूजा करो प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम को आपका कल्याण हो जाएगा।