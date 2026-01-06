गोपालगंज में चोरों ने सूने मकान में किया हाथ साफ, जेवरात सहित नकदी ले उड़े

लक्ष्मीबाई का चोपड़ा के पास एक सूने मकान का ताला तोड़कर बदमाश लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पीडित बसंत पुत्र रेवाराम सेन 35 वर्ष ने मामले की शिकायत गोपालगंज थाने में दर्ज कराई।

शिकायतकर्ता ने बताया कि वह नल फिटिंग का काम करता है। 2 जनवरी को दोपहर 12 बजे वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मकान में ताला लगाकर ससुराल शनिचरी गया था। सोमवार सुबह करीब सात बजे बसंत की मां उमाबाई ने फोन कर बताया कि उसके घर के ताले टूटे हुए हैं। बसंत घर पहुंचा तो वहां दरवाजे का ताला चटका हुआ था, पास में एक सरिया पड़ा था। अंदर जाकर देखा तो अलमारी के ताले भी टूटे पड़े हुए थे। दराज खुली हुई थी। अलमारी में रखी चांदी की करधनी, चांदी का कड़ा, चांदी की चूड़ियां, चांदी के बच्चों के कड़ा, बिछिया, सोने की हाय, मंगलसूत्र सहित घर में रखे करीब 16 हजार रुपए नकद चोरी कर ले गए।