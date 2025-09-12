अंग्रेजी भाषा के दौर में जैन समाज के बच्चे सीख रहे प्राकृत भाषा, विलुप्त होती भाषा पर बना रहे अपनी कमांड

पाठशाला का संचालन कर रही अनुभा जैन ने बताया कि बच्चों को अभी प्रथम भाग सिखाया गया है। पहले भाग में 52 अक्षर, गिनती, 24 तीर्थंकर के नाम, गति, इंद्रियां और ग्रामर सिखाई गई है। जिससे बच्चे प्राकृत भाषा बोलने लगे हैं। इस भाषा में उन्हें स्तुति याद कराई गई हैं। प्राकृत भाषा में रचित जिनवाणी स्तुति इतनी प्रसिद्ध स्तुति बन गई है कि प्राय: सभी उत्सवों और आयोजनों में इस स्तुति को पढ़ा जाता है। छोटे-छोटे बच्चों को भी यह स्तुति याद रहती है। उन्होंने बताया कि बच्चे भी भाषा को सीखने के लिए उत्साहित हैं। प्रतिदिन मंदिर में शाम को कक्षा संचालित की जाती है। इसके माध्यम से बच्चे मोबाइल से भी दूर रहते हैं और उन्हें धार्मिक संस्कार सीखने को मिलते हैं।