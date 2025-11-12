सागर-देवरी के बीच नेशनल हाइवे-44 पर लगातार सामने आ रहीं वारदातें

सागर-देवरी के बीच नेशनल हाइवे-44 पर लगातार वारदातें सामने आ रहीं। बीती रात देवरी के सिलारी तिराहा स्थित ढाबा पर 6 युवकों ने ट्रक चालकों से मारपीट की और जब ड्राइवर अपनी जान बचाने भागे, तो आरोपियों ने एक के बाद एक 6 राउंड फायर कर दिए। वारदात में एक ट्रक चालक को कंधे में गोली लगी। गंभीर हालात में उसे सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पुलिस ने देवरी क्षेत्र के ही नामजद आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। जिसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। घायल चालकों ने पुलिस को बताया कि ढाबा पर पहले आरोपियों ने ट्रक में क्या रखा है जैसे सवाल पूछे। जब उन्होंने बताने से मना किया तो आरोपियों ने उनसे मारपीट कर दी। जब वह अपनी जान बचाकर भाग रहे थे तो आरोपियों ने पीछा करते हुए ट्रक पर गोलियां बरसाईं।