सागर-देवरी के बीच नेशनल हाइवे-44 पर लगातार सामने आ रहीं वारदातें

सागर-देवरी के बीच नेशनल हाइवे-44 पर लगातार वारदातें सामने आ रहीं। बीती रात देवरी के सिलारी तिराहा स्थित ढाबा पर 6 युवकों ने ट्रक चालकों से मारपीट की और जब ड्राइवर अपनी जान बचाने भागे, तो आरोपियों ने एक के बाद एक 6 राउंड फायर कर दिए। वारदात में एक ट्रक चालक को कंधे में गोली लगी। गंभीर हालात में उसे सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पुलिस ने देवरी क्षेत्र के ही नामजद आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। जिसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। घायल चालकों ने पुलिस को बताया कि ढाबा पर पहले आरोपियों ने ट्रक में क्या रखा है जैसे सवाल पूछे। जब उन्होंने बताने से मना किया तो आरोपियों ने उनसे मारपीट कर दी। जब वह अपनी जान बचाकर भाग रहे थे तो आरोपियों ने पीछा करते हुए ट्रक पर गोलियां बरसाईं।
देवरी थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि राजस्थान के धौलपुर निवासी ट्रक चालक ब्रजकिशोर ठाकुर, गणेश ठाकुर और अमित ठाकुर तीन ट्रक में दिल्ली से परचून सामग्री लोड करके रायपुर जा रहे थे। बीती रात करीब 12 बजे तीनों चालक चाय पीने सिलारी तिराहा स्थित ढाबा पर रुके थे। ढाबा पर देवरी क्षेत्र के ही निवासी हर्ष यादव, नमन मिश्रा, आदित्य, राज, कपिल सोनी, आलोक बैठे थे। ट्रक चालक के पहुंचने पर आरोपियों ने ट्रक में रखी सामग्री की जानकारी मांगी तो ट्रक चालकों ने जानकारी देने से मना कर दिया।
आरोपियों और ट्रक चालकों में बहस बढ़ गई तो आरोपी युवक ट्रक ड्राइवर पर हावी हो गए। आरोपियों ने ट्रक चालकों से मारपीट कर दी। मारपीट से आहत चालक वाहन लेकर भागने लगे तो सभी आरोपियों ने ट्रक का पीछा किया और टोल नाका पर ट्रक रोक लिए। आरोपी ट्रक का वापस लेकर आए। जब ट्रक चालक किसी तरह अपनी जान बचाकर फिर भागने लगे तो आरोपियों ने एक के बाद एक पांच से छह राउंड फायरिंग की, जिसमें से एक गोली ट्रक चालक अमित ठाकुर के कंधे में लग गई।
ट्रक चालक घायल हुआ और साथियों ने पुलिस को सूचना दी। देवरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर। घायल अमित को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। आरोपियों की पताशाजी की गई और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपने साथियों के नाम भी बता दिए। फिलहाल देवरी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों के पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड भी खंगाल रही है।
इसी हाइवे पर बीते माह एमेजन कंपनी के पार्सल से भरे ट्रक को हथियारबंद लुटेरों ने लूट लिया था। यह वारदात भी गौरझामर व देवरी के बीच हाइवे पर ही हुई थी। वारदात को वीडियो भी सामने आया था। जहां 40 लाख रुपए से अधिक की पार्सल सामग्री लुटेरे बंदूक की नोक पर लूट ले गए थे। इस मामले में गौरझामर पुलिस ने खाली ट्रक तो जब्त कर लिया था, लेकिन लुटेरे अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। जहां तक हाइवे पर पेट्रोलिंग की बात है, देवरी पुलिस रात में हाइवे पर लगातार चौकसी करती है। - गजेंद्र सिंह बुंदेला, थाना प्रभारी देवरी।
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग