भादौ के पहले दिन जमकर बरसे बदरा, एक घंटे में करीब दो इंच बारिश दर्ज

सावन माह का समापन होने के बाद रविवार को भादौ के पहले दिन सुबह से उमस ने लोगों को परेशान किया। दिन भर लोग उमस और धूप से परेशान होते रहे, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त हुआ, मौसम में बदलाव देखने को मिला। बादल तेज गरजे और फिर जमकर बरसे भी। करीब एक घंटे की तेज बारिश में शहर में 48.2 एमएम बारिश दर्ज की गई। साढ़े सात बजे से साढ़े आठ बजे तक हुई झमाझम बारिश से मौसम में ठंडक आ गई।
बीते दो वर्षों से राधा तिराहा जलभराव का नया केंद्र बन गया है। रविवार की शाम ऐसी ही स्थिति एक बार फिर देखने को मिली। राधा तिराहा पर एक फीट से ज्यादा पानी भर गया। दो व चार पहिया वाहनों के पहिया पूरी तरह से पानी में डूब गए। मार्ग से निकलने वाले लोग दूसरी ओर साइड से निकले। इसके अलावा अप्सरा टॉकीज रेलवे अंडरब्रिज, कटरा यातायात पुलिस चौकी, जिला अस्पताल के गेट के पास भी जलभराव हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश थमने के कारण आवागमन दोबारा शुरू हो गया।
शाम करीब सवा सात बजे से शुरू हुई बारिश रुक-रुककर देर रात तक होती रही। कभी धीमी तो कभी तेज बारिश हुई। अवकाश का दिन होने के कारण शाम को बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले थे, जिन्हें जल्द ही वापस लौटना पड़ा।