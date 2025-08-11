भादौ के पहले दिन जमकर बरसे बदरा, एक घंटे में करीब दो इंच बारिश दर्ज

बीते दो वर्षों से राधा तिराहा जलभराव का नया केंद्र बन गया है। रविवार की शाम ऐसी ही स्थिति एक बार फिर देखने को मिली। राधा तिराहा पर एक फीट से ज्यादा पानी भर गया। दो व चार पहिया वाहनों के पहिया पूरी तरह से पानी में डूब गए। मार्ग से निकलने वाले लोग दूसरी ओर साइड से निकले। इसके अलावा अप्सरा टॉकीज रेलवे अंडरब्रिज, कटरा यातायात पुलिस चौकी, जिला अस्पताल के गेट के पास भी जलभराव हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश थमने के कारण आवागमन दोबारा शुरू हो गया।