जैन मुनि अनुत्तर सागर की अनूठी साधना, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड के बाद बनाया अब यूएस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड

मंगलगिरी में पट्टाचार्य विशुद्ध सागर के संघ में मुनि अनुत्तर सागर ने 2400 से अधिक उपवास बिना अन्न जल ग्रहण किए हैं। मुनि के लगातार उपवास जारी है। उपवास व मौन रहकर जो कठोर तपस्या की, वो यूएस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज हुआ है। मुनि को चरित्र शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया है। इसके पहले 1400 उपवास पूर्ण होने पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड दर्ज हुआ था। दुनिया में सर्वाधिक जैन धर्म के व्रत रखने वाले व्यक्ति के तौर पर मुनि अनुत्तर सागर महाराज दर्ज हुए हैं। मुनि एक दिन एकाहार के बाद 2 दिन लगातार उपवास किए हैं। यह साधना उनकी निरंतर जारी चल रही है। जैन मुनि कहते हैं कि अभ्यास और साधना के साथ यह संभव हुआ है। उन्होंने ये उपवास किसी रिकार्ड के लिए नहीं बल्कि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए किए हैं।