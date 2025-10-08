भारतीय वायुसेना में शामिल होकर भरें कॅरियर की उड़ान, ऑपरेशन सिंदूर में दिखी ताकत

वायुसेना में शामिल होने अनेक पदवायुसेना शामिल होने के बाद आपको नई चुनौतियों को सामना करने का अवसर मिलेगा। इसमें कॅरियर में प्रगति की अपार संभावनाएं हैं। अलग-अलग पदों पर कार्य करके वायु सेना में शामिल हो सकते हैं। एक अप्रेल साल 1933 को वायुसेना के पहले दस्ते का गठन हुआ था, इसमें छह आरएफ ट्रेंड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी के बाद इसमें से रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया।