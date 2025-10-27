Patrika LogoSwitch to English

सागर

सागर जिले की जैसीनगर का नाम यथावत रखने पर क्षत्रिय महासभा ने मुख्यमंत्री माना आभार

हमारा गौरशाली इतिहास है हमारा सम्मान व स्वा​भिमान सागर जिले की जैसीनगर का नाम यथावत रखने के लिए पूर्व गृहमंत्री एवं वरिष्ठ विधायक भूपेन्द्र सिंह के आग्रह पर क्षत्रिय महासभा जिला सागर ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। दीपावली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व गृहमंत्री एवं [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सागर

image

Hamid Khan

Oct 27, 2025

सागर जिले की जैसीनगर का नाम यथावत रखने पर क्षत्रिय महासभा ने मुख्यमंत्री माना आभार

सागर जिले की जैसीनगर का नाम यथावत रखने पर क्षत्रिय महासभा ने मुख्यमंत्री माना आभार

हमारा गौरशाली इतिहास है हमारा सम्मान व स्वा​भिमान

सागर जिले की जैसीनगर का नाम यथावत रखने के लिए पूर्व गृहमंत्री एवं वरिष्ठ विधायक भूपेन्द्र सिंह के आग्रह पर क्षत्रिय महासभा जिला सागर ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। दीपावली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व गृहमंत्री एवं वरिष्ठ विधायक श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि अभी हमारे समाज की नई पीढ़ी को क्षत्रिय समाज का इतिहास नहीं पता। इस पर जो जानकार, विद्वान और बुजुर्ग लोग हैं उनसे सहयोग लेकर एक पुस्तक लिखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो समाज या देश अपने इतिहास को नहीं जानता, वह हमेशा गुलामी के मार्ग पर जाता है या रास्ते से भटक जाता है।

हमारा गौरशाली इतिहास है हमारा सम्मान व स्वा​भिमान

हमारा गौरवशाली इतिहास हमें सम्मान और स्वाभिमान के मार्ग पर ले जाता है। उन्होंने कहा कि हमें क्षत्रिय समाज के युवक-युवतियों के परिचय को लेकर एक वैवाहिक पत्रिका भी निकालना है। इसके लिए समाज के लोग बच्चे-बच्चियों का बायोडाटा तैयार करायें और चाहें तो हमारे कार्यालय में भी भेज सकते हैं। कोशिश हो कि क्षत्रिय महासभा की अगली बैठक में हम इस पत्रिका का विमोचन कर सकें। भूपेन्द्र सिंह ने क्षत्रिय महासभा द्वारा गठित की गई विभिन्न समितियों के संयोजकों से चर्चा कर बताया कि उन्हें किस तरह की जिम्मेदारी निभाना है जिससे समाज के लोग लाभान्वित हो सकें। भूपेन्द्र सिंह ने विगत एक वर्ष में सम्पन्न हुए क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रमों में समाज के नागरिकों की सक्रियता पर खुशी जाहिर करते हुए सभी को बधाई और धन्यवाद ज्ञापित किया।

पिछले लगभग एक साल में समाज के नागरिकों ने जिस सक्रियता से कार्य किया है उसके लिए मैं समाज को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। उन्होनें कहा कि हम सबका उद्देश्य है कि क्षत्रिय समाज आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रूप से सशक्त बने। जहाँ पर भी समाज का विषय आता है तो हम सब एकता का परिचय दें। लेकिन समाज में अगर कोई गलती करता है तो उसका समर्थन भी नहीं करना है क्योंकि इससे गलत संदेश जाता है। उन्होंने कहा कि यह हमारी एकता का ही प्रभाव है कि जो लोग कल तक महाराणा प्रताप की बात नहीं करते थे वे आज महाराणा प्रताप की प्रतिमा और भवन की बात करने लगे हैं। जो लोग कल तक सागर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करने के स्थान का विरोध कर रहे थे, आज वे ही कह रहे हैं कि हाँ सिटी स्टेडियम के सामने का स्थान सही है।

उन्होंने कहा कि हमें समाज में राजनीति नहीं करना है और समाज के अन्दर राजनीति होना भी नहीं चाहिए। राजनीति करने के लिए तो अलग क्षेत्र है ही। समाज का काम पवित्रता, सही भाव और सही उद्देश्य के साथ होना चाहिए। समाज में भाषणों से काम नहीं चलता। समाज सब जानता, समझता है। पूर्व गृहमंत्री एवं वरिष्ठ विधायक भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज सभी को लेकर चलने वाला समाज है। क्षत्रिय की पूजा इसलिए होती है क्योंकि क्षत्रिय ने हमेशा देश के लिए, समाज के लिए अगर त्याग करने का काम किसी ने किया है तो वह क्षत्रिय ने ही किया है। ऐसी घटनाओं से इतिहास भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सारे अधिकार जनता से प्राप्त होते हैं इसलिए जनता में हमारी स्वीकार्यता हो। भगवान राम हमारे आदर्श हैं। भगवान राम जब वन में गए थे तो वन में ही उन्होनें अपनी सेना बनाई थी और इसी सेना से उन्हांने लंका पर विजय पाई थी। इसलिए आप गांव में सबको जोड़ें।

शहर की खबरें:

Published on:

27 Oct 2025 01:47 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / सागर जिले की जैसीनगर का नाम यथावत रखने पर क्षत्रिय महासभा ने मुख्यमंत्री माना आभार

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

धर्मकांटे पर तौल कराने और समस्याओं के समाधान पर चर्चा करने होनी थी बैठक, रद्द करने पर भड़के किसान नेता

The meeting was to be held to weigh on the Dharmakanta and discuss solutions to problems, but farmer leaders were enraged when it was cancelled.
सागर

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए शहर में नहीं चार्जिंग स्टेशन, घरों के मीटरों से कर रहे चार्ज

There are no charging stations for electric vehicles in the city, charging is done through household meters.
सागर

आगासौद में डेंगू ब्लास्ट; दर्जनभर लोगों की प्लेटलेट्स घटी तो अस्पताल ले गए, एनएस-1 किट से जांच में निकले पॉजिटिव

Dengue blast in Aagasaud; a dozen people were taken to the hospital after their platelets dropped, but tested positive with an NS-1 kit
सागर

पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए होनी थी लोक सुनवाई, नहीं पहुंचे अधिकारी

Public hearing was to be held for environmental approval, officials did not arrive.
सागर

भावांतर योजना: पहले दिन सर्वर ने किया परेशान, पंद्रह मिनट में बन पाई प्रवेश पर्ची, डाक भी हुई प्रभावित

Bhavantar Yojana: Server caused problems on the first day, entry slips were made in fifteen minutes, postal mail was also affected
सागर
