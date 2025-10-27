सागर जिले की जैसीनगर का नाम यथावत रखने पर क्षत्रिय महासभा ने मुख्यमंत्री माना आभार

उन्होंने कहा कि हमें समाज में राजनीति नहीं करना है और समाज के अन्दर राजनीति होना भी नहीं चाहिए। राजनीति करने के लिए तो अलग क्षेत्र है ही। समाज का काम पवित्रता, सही भाव और सही उद्देश्य के साथ होना चाहिए। समाज में भाषणों से काम नहीं चलता। समाज सब जानता, समझता है। पूर्व गृहमंत्री एवं वरिष्ठ विधायक भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज सभी को लेकर चलने वाला समाज है। क्षत्रिय की पूजा इसलिए होती है क्योंकि क्षत्रिय ने हमेशा देश के लिए, समाज के लिए अगर त्याग करने का काम किसी ने किया है तो वह क्षत्रिय ने ही किया है। ऐसी घटनाओं से इतिहास भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सारे अधिकार जनता से प्राप्त होते हैं इसलिए जनता में हमारी स्वीकार्यता हो। भगवान राम हमारे आदर्श हैं। भगवान राम जब वन में गए थे तो वन में ही उन्होनें अपनी सेना बनाई थी और इसी सेना से उन्हांने लंका पर विजय पाई थी। इसलिए आप गांव में सबको जोड़ें।