सागर जिले की जैसीनगर का नाम यथावत रखने पर क्षत्रिय महासभा ने मुख्यमंत्री माना आभार
हमारा गौरशाली इतिहास है हमारा सम्मान व स्वाभिमान
सागर जिले की जैसीनगर का नाम यथावत रखने के लिए पूर्व गृहमंत्री एवं वरिष्ठ विधायक भूपेन्द्र सिंह के आग्रह पर क्षत्रिय महासभा जिला सागर ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। दीपावली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व गृहमंत्री एवं वरिष्ठ विधायक श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि अभी हमारे समाज की नई पीढ़ी को क्षत्रिय समाज का इतिहास नहीं पता। इस पर जो जानकार, विद्वान और बुजुर्ग लोग हैं उनसे सहयोग लेकर एक पुस्तक लिखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो समाज या देश अपने इतिहास को नहीं जानता, वह हमेशा गुलामी के मार्ग पर जाता है या रास्ते से भटक जाता है।
हमारा गौरवशाली इतिहास हमें सम्मान और स्वाभिमान के मार्ग पर ले जाता है। उन्होंने कहा कि हमें क्षत्रिय समाज के युवक-युवतियों के परिचय को लेकर एक वैवाहिक पत्रिका भी निकालना है। इसके लिए समाज के लोग बच्चे-बच्चियों का बायोडाटा तैयार करायें और चाहें तो हमारे कार्यालय में भी भेज सकते हैं। कोशिश हो कि क्षत्रिय महासभा की अगली बैठक में हम इस पत्रिका का विमोचन कर सकें। भूपेन्द्र सिंह ने क्षत्रिय महासभा द्वारा गठित की गई विभिन्न समितियों के संयोजकों से चर्चा कर बताया कि उन्हें किस तरह की जिम्मेदारी निभाना है जिससे समाज के लोग लाभान्वित हो सकें। भूपेन्द्र सिंह ने विगत एक वर्ष में सम्पन्न हुए क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रमों में समाज के नागरिकों की सक्रियता पर खुशी जाहिर करते हुए सभी को बधाई और धन्यवाद ज्ञापित किया।
पिछले लगभग एक साल में समाज के नागरिकों ने जिस सक्रियता से कार्य किया है उसके लिए मैं समाज को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। उन्होनें कहा कि हम सबका उद्देश्य है कि क्षत्रिय समाज आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रूप से सशक्त बने। जहाँ पर भी समाज का विषय आता है तो हम सब एकता का परिचय दें। लेकिन समाज में अगर कोई गलती करता है तो उसका समर्थन भी नहीं करना है क्योंकि इससे गलत संदेश जाता है। उन्होंने कहा कि यह हमारी एकता का ही प्रभाव है कि जो लोग कल तक महाराणा प्रताप की बात नहीं करते थे वे आज महाराणा प्रताप की प्रतिमा और भवन की बात करने लगे हैं। जो लोग कल तक सागर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करने के स्थान का विरोध कर रहे थे, आज वे ही कह रहे हैं कि हाँ सिटी स्टेडियम के सामने का स्थान सही है।
उन्होंने कहा कि हमें समाज में राजनीति नहीं करना है और समाज के अन्दर राजनीति होना भी नहीं चाहिए। राजनीति करने के लिए तो अलग क्षेत्र है ही। समाज का काम पवित्रता, सही भाव और सही उद्देश्य के साथ होना चाहिए। समाज में भाषणों से काम नहीं चलता। समाज सब जानता, समझता है। पूर्व गृहमंत्री एवं वरिष्ठ विधायक भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज सभी को लेकर चलने वाला समाज है। क्षत्रिय की पूजा इसलिए होती है क्योंकि क्षत्रिय ने हमेशा देश के लिए, समाज के लिए अगर त्याग करने का काम किसी ने किया है तो वह क्षत्रिय ने ही किया है। ऐसी घटनाओं से इतिहास भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सारे अधिकार जनता से प्राप्त होते हैं इसलिए जनता में हमारी स्वीकार्यता हो। भगवान राम हमारे आदर्श हैं। भगवान राम जब वन में गए थे तो वन में ही उन्होनें अपनी सेना बनाई थी और इसी सेना से उन्हांने लंका पर विजय पाई थी। इसलिए आप गांव में सबको जोड़ें।
