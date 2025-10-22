Patrika LogoSwitch to English

महावीर स्वामी के 2552 वें मोक्ष कल्याणक पर जैन मंदिरों चढ़ाए लाडू

जैन धर्म के 24 वे तीर्थंकर महावीर स्वामी के 2552 वें मोक्ष मंगलवार को शहर के जैन मंदिरों में विधि-विधान पूर्वक निर्वाण लाडू चढ़ाए गए।

less than 1 minute read

सागर

image

Rizwan ansari

Oct 22, 2025

जैन धर्म के 24 वे तीर्थंकर महावीर स्वामी के 2552 वें मोक्ष मंगलवार को शहर के जैन मंदिरों में विधि-विधान पूर्वक निर्वाण लाडू चढ़ाए गए। कटरा नमक मंडी स्थित गौराबाई दिगंबर जैन मंदिर, काकागंज में आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, मंगलगिरी, वर्णी भवन मोराजी, भाग्योदय तीर्थ में मुनि संघ के सानिध्य में महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याणक पर निर्वाण लाडू चढ़ाएं। इस अवसर पर लाडू सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें अर्चना जैन पहले, रजनी जैन दूसरे और पुष्पा जैन व रक्षा जैन तीसरे स्थान पर रहीं। मंदिरों में सुबह अभिषेक पूजन और शांतिधारा कराई गई। कार्यक्रम में संतोष जैन, राकेश जैन, अशोक वीर, जयकुमार जैन, महेंद्र जैन, राजकुमार पड़ेले सहित अन्य श्रद्धालुओं ने शामिल होकर निर्वाण लाडू चढ़ाए।

Updated on:

22 Oct 2025 04:37 pm

Published on:

22 Oct 2025 04:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / महावीर स्वामी के 2552 वें मोक्ष कल्याणक पर जैन मंदिरों चढ़ाए लाडू

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

