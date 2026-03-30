सफाई पर हर माह लाखों रुपए खर्च, फिर भी सफाई नहीं आ पा रही पटरी पर, जगह-जगह लगे गंदगी के ढेर

बीना. डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के लिए रैमकी कंपनी कार्य कर रही है और सफाई व्यवस्था संभालने नगर पालिका के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। परिषद की बैठक में हर बार पार्षद सफाई व्यवस्था को लेकर हंगामा करते हैं और अधिकारी सिर्फ व्यवस्था सुधारने का आश्वासन देते हैं।

डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन करने, डंप से कचरा उठाने का कार्य रैमकी कंपनी कर रही है और इसका हर माह करीब 10 लाख रुपए का भुगतान होता है। इसके अलावा स्थाई, दैनिक वेतन भोगी और आउटसोर्स के 145 सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफाई व्यवस्था को लेकर शहरवासी, पार्षद संतुष्ठ नहीं है। शहर में कई जगहों पर कचरा के ढेर लगे हुए हैं और कचरा गाड़ी न आने या समय पर न आने की शिकायतें आ रही हैं। पिछले दिनों हुई बैठक में पार्षदों ने भी सफाई व्यवस्था को लेकर आक्रोश जताया था। साथ ही सफाई कर्मचारी कहां ड्यूटी करते हैं, इसकी जानकारी मांगी थी, जिसकी जानकारी अधिकारी नहीं दे पाए।