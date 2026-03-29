धीमी गति: ब्रिज के अंतिम पिलर का गड्ढा तैयार होने में लगेगा डेढ़ माह का समय

चार पिलर में अभी तक तीन के गड्ढा तैयार हुए हैं और पिलर निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन एक गड्ढा तैयार होने में अभी डेढ़ माह का समय लग सकता है। क्योंकि यहां बहुत धीमी गति से कार्य चल रहा है। जबकि इन पिलरों का कार्य शुरू होने पर एक साल पहले गेट बंद कर दिया गया था और तभी से अंडरब्रिज से वाहन निकालने पड़ रहे हैं। जहां दिन में कई बार जाम की स्थिति बनती है और बारिश में स्थिति गंभीर हो जाती है। जिस गति से कार्य चल रहा है, उससे ब्रिज इस बारिश में भी चालू नहीं हो पाएगा और लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ेगा। इसके बाद भी रेलवे और प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठेकेदार की मनमर्जी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शहरवासियों ने जल्द से जल्द यह कार्य पूर्ण कराने की मांग की है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष बारिश में कई बार अंडरब्रिज में जाम की स्थिति बनने के बाद लोगों ने धरना, प्रदर्शन किए थे। तब अधिकारियों ने जल्द काम पूरा कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है।