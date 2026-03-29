न तो पुस्तक लग रहा और न स्कूलों की मनमानी पर नियंत्रण कर रहा प्रशासन

बीना. नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत अगले माह से होने वाली है और इसके लिए निजी स्कूल संचालकों ने पुस्तक और गणवेश की बिक्री शुरू करा दी है। निजी स्कूलों की मनमानी के लिए जिला मुख्यालय पर पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, लेकिन यहां न मेला लग रहा है और न ही निगरानी की जा रही है।

हर सत्र में नई पुस्तकें अभिभावकों को खरीदनी पड़ती हैं और इसके लिए निजी स्कूल संचालक दुकानें निर्धारित कर देते हैं। पुस्तकों के साथ-साथ गणवेश भी स्कूल के अनुसार की तय होती है और दाम भी निर्धारित कर दिए जाते हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। अभिभावकों को राहत दिलाने जिला मुख्यालय पर पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, लेकिन ब्लॉक स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि बीना ब्लॉक में पचास से ज्यादा निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं।