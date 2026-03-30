सौ से अधिक ट्रेनों के टिकट जारी करने स्टेशन पर सिर्फ एक एटीवीएम मशीन

रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन 100 से अधिक ट्रेन रुकती हैं। अलग-अलग दिशाओं में जाने वाली इन ट्रेनों से रोज हजारों यात्री सफर करते हैं। सुबह और शाम के समय बीना स्टेशन से एक के बाद एक ट्रेन निकलती हैं। इन ट्रेन में बड़ी संख्या में यात्री जनरल टिकट लेकर सफर करते हैं। इन यात्रियों को जनरल टिकट लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। बुकिंग ऑफिस में संचालित अनारक्षित टिकट काउंटर के साथ-साथ एक मात्र एटीवीएम मशीन पर यात्रियों की भीड़ लग जाती है। टिकट के चक्कर में कई बार तो यात्रियों की ट्रेन निकल जाती है, इससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हैरानी की बात तो यह है कि यात्रियों की इस परेशानी की जानकारी रेलवे अधिकारियों को है, बावजूद इसके बुकिंग ऑफिस में बंद हो चुकी मशीनों के स्थान पर दो मशीन लगाई गई है।